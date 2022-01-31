رابط تسجيل دخول نظام فارس 1443 تسجيل حركة ترقي الملعمين والمعلمات

نظام فارس الخدمة الذاتية من أهم الكلمات البحثية في وقتنا الحالي حيث تجد المواطنين السعوديين يبحثون عنه بكثرة على محركات البحث قوقل، وذلك بعد التحديثات التي تم إجراؤها عليه، ويعتبر هذا النظام من أهم النظم التي تقدم عدد من الخدمات المميزة لمن يعملون بوزارة التعليم السعودي، وذلك لأنه يقدم يخدم الطلاب، والمعلمين ويجعل بينهم تواصل قوي، ويقلل من التكدس خاصة خلال فترة كورونا التي تهدد العالم كله والتقديم علي حركة ترقي المعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية واستخراج بيانات الراتب للمعلمين ونستعرض الان طريقة التسجيل وكل ما يقدمة الربنامج من خدمات للمعلمين والمعلمات.

خدمات نظام فارس

وفرت وزارة التعليم السعودي عدد من الخدمات المميزة عبر نظام فارس والتي جاءت كالتالي:

قدرة المعلمين على طلب إجازات.

يمكن للمعلمين من خلاله القيام بخدمات الاستعلام حول البدلات، والرواتب.

القيام بإرسال البيانات الخاصة بالتطوير المهني عبر المنصة كما جاءت تعليمات الوزارة.

يوفر نظام فارس طريقة مبسطة، وسريعة للتواصل بين كل من الطلاب، والمعلمين إلكترونيًا دون الحاجة للنزول من المنزل.

التسجيل في حركة نقل المعلمين داخلي وخارجي

قامت وزارة التعليم السعودية بتوفير طريقة للتسجيل على بصورة إلكترونية بسيطة، وذلك لكي تسهل علي المعلمين التسجيل الذي سوف يكون في ٢٠٢٢، وللتعرف على الطريقة اتبع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع فارس الإلكتروني الرسمي.

بعد ذلك تقوم بإدراج البيانات المطلوبة كالاسم والرقم السري، وتضغط تسجيل الدخول.

ثم الضغط على أيقونة خدمات المعلمين من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.

بعد ذلك تقوم بتقديم الطلب الخاص بالحركة للعام الجديد ١٤٤٣/٢٠٢٢.

ثم إضافة جميع المعلومات التي يطلبها منك الموقع بصورة دقيقة.

في النهاية قم بمراجعة البيانات، واضغط على تسجيل.

التسجيل في نظام فارس الجديد

يمكن للمعلمين التسجيل ، والتواصل مع الطلاب بعد اتباع الخطوات التالية: