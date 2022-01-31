تسجيل دخول منصة معروف للأسر المنتجة maroof.sa بالخطوات

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية علي طريقة التسجيل في منصة معروف حيث أن منصة معروف هى منصة إلكترونية تعمل علي توفير كافة الخدمات والمساعدات للأسر المنتجة والتجار، فيمكن من خلال “معروف” عرض المنتجات المتنوعة التي يقوم التجار ببيعها، وأيضا تساعد الأسر المنتجة علي عرض منتجاتهم للحصول علي أكبر قدر من العملاء، حتي يستفيد البائع والمشتري من هذه الخدمة، وتسهل منصة معروف خدمة البيع والشراء علي التاجر وأيضا علي المشتري، فيمكن للتاجر الاشتراك في هذه المنصة وعرض كافة منتجاته، حتي يدخل المشتري ليشاهد كافة المنتجات المعروضة ويختار منها ما يناسبه ويقوم بشرائها.

منصة معروف

جائت منصة معروف بمبادرة من وزارة التجارة والصناعية السعودية، بالتعاون مع شركة ثقة، وهى احد الخدمات الجديدة والمميزة وخاصة بعد تطور عالم التجارة الإلكترونية، وهى مفيدة لكلاً من البائعين والمشترين، وإذا كنت احد البائعين في منصة معروف فيمكنك الوصول لعملائك المستهدفين بكل سهولة، والاستمتاع بالعديد من الخطط التسويقية لمنتجاتك بكل سهولة، واذا كنت احد المشترين فيكنك أيضاً الاستفادة من منصة معروف وذلك بمعرفة المعلومات اللازمة عن المتاجر الإلكترونية المختلفة، وكذلك معرفة تقييم العملاء لهذه المتاجر.

التسجيل في منصة معروف للأسر المنتجة

هناك طريقة سهلة وبسطية للتسجيل علي منصة معروف، لكي يستفيد منها الأسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم للبيع عن طريق المنصة، وذلك تسهيلاً عليهم وللوصول إلي أكبر عدد ممكن من الزبائن، ويمكن التسجيل من خلال هذه الخطوات: