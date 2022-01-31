نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي الجديد عبر الشركة التمويلية السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة التمويل الشخصي الجديد عبر الشركة التمويلية السعودية - ثقفني
تقدم مؤسسة التمويل السعودية الآن للأفراد إمكانية الوصول إلى التمويل الشخصي الجديد من خلال القروض الشخصية. المؤسسة المالية السعودية هي شركة تأسست عام 1990 م برأس مال قدره 10 مليون ريال سعودي. الشركة مملوكة لنجل عبد الله إبراهيم الخريف وفي سبتمبر 2011 استحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي على 51٪ من رأسمال الشركة بعد أن رفع رأسمالها إلى 100 مليون ريال سعودي وهي شركة سعودية تقدم العديد من التمويلات. تقدم خدمات وفقا للتعاليم الإسلامية على أساس عقود السلم.
مزايا التمويل الشخصي الجديد
- توفر الشركة القدرة على الحصول على تمويل شخصي معتمد من قبل الشريعة الإسلامية لمبالغ تصل إلى 500،000 ريال سعودي بهوامش ربح تنافسية تعتمد على هامش ربح العميل.
- هذا يلغي الحاجة إلى تحويل كشوف المرتبات إلى حساب الشركة ، بالإضافة إلى أنه يساعد في الحصول على جميع الموافقات الفورية ويبسط عملية التقديم للحصول على التمويل الشخصي
- كما أن لديها إمكانية سداد تصل إلى 60 شهرًا
- من خلال توفير هذا التمويل ، تسعى الشركة إلى دعم أصحاب المشاريع الناشئة من خلال تقديم تمويل يصل إلى 500،000 ريال مع الرعاة وحتى 100،000 ريال سعودي بدون كفلاء.
- باستثناء إمكانية الحصول على تمويل خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة بعد الموافقة وبعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات التي تحددها الشركة.
شروط تمويل الشركة السعودية للأفراد
- يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعملاء 6000 ريال سعودي
- ألا تقل مدة الخدمة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي عن ثلاثة أشهر ، ولا تقل مدة الخدمة في القطاع الخاص عن ستة أشهر.
- يشترط أيضًا ألا يقل عمر العملاء عن 20 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية فترة التمويل
- وأخيراً يشترط ألا تقل مدة الدين عن 6 أشهر ولا تزيد عن 60 شهراً.
كيفية التقديم على القرض الشخصي
- تم مؤخرا تقديم خطاب مرجعي للراتب مصدق من الغرفة التجارية للقطاع الخاص (عملاء وكفلاء) عبر موقع التمويل الشخصي للشركة التمويلية.
- قدم أيضًا نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر وبطاقة الإقامة (للعملاء والكفلاء).
- وتقديم قسائم الدفع للأشهر الثلاثة الماضية
- فاتورة كهرباء المالك الأصلي أو عقد إيجار المستأجر.
- بالإضافة إلى ذلك ، تقدم الشركة تمويل للمؤسسات والمنظمات والشركات الناشئة ، حيث تقدم تمويلًا يصل إلى 5 ملايين ريال سعودي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- بالإضافة إلى تمويل أساطيل تصل إلى 2 مليون ريال سعودي ، ومعدات تصل إلى مليون ريال سعودي ، وشحن يصل إلى 250 ألف ريال سعودي ، تدعم SFC المشاريع الفردية والمؤسسية.
- خصصت المؤسسة المالية السعودية رقم تتبع خاص: “920001850”.
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