التمويل الشخصي الجديد عبر الشركة التمويلية السعودية

تقدم مؤسسة التمويل السعودية الآن للأفراد إمكانية الوصول إلى التمويل الشخصي الجديد من خلال القروض الشخصية. المؤسسة المالية السعودية هي شركة تأسست عام 1990 م برأس مال قدره 10 مليون ريال سعودي. الشركة مملوكة لنجل عبد الله إبراهيم الخريف وفي سبتمبر 2011 استحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي على 51٪ من رأسمال الشركة بعد أن رفع رأسمالها إلى 100 مليون ريال سعودي وهي شركة سعودية تقدم العديد من التمويلات. تقدم خدمات وفقا للتعاليم الإسلامية على أساس عقود السلم.

مزايا التمويل الشخصي الجديد

توفر الشركة القدرة على الحصول على تمويل شخصي معتمد من قبل الشريعة الإسلامية لمبالغ تصل إلى 500،000 ريال سعودي بهوامش ربح تنافسية تعتمد على هامش ربح العميل.

معتمد من قبل الشريعة الإسلامية لمبالغ تصل إلى 500،000 ريال سعودي بهوامش ربح تنافسية تعتمد على هامش ربح العميل. هذا يلغي الحاجة إلى تحويل كشوف المرتبات إلى حساب الشركة ، بالإضافة إلى أنه يساعد في الحصول على جميع الموافقات الفورية ويبسط عملية التقديم للحصول على التمويل الشخصي

كما أن لديها إمكانية سداد تصل إلى 60 شهرًا

من خلال توفير هذا التمويل ، تسعى الشركة إلى دعم أصحاب المشاريع الناشئة من خلال تقديم تمويل يصل إلى 500،000 ريال مع الرعاة وحتى 100،000 ريال سعودي بدون كفلاء.

باستثناء إمكانية الحصول على تمويل خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة بعد الموافقة وبعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات التي تحددها الشركة.

شروط تمويل الشركة السعودية للأفراد

يشترط أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعملاء 6000 ريال سعودي

ألا تقل مدة الخدمة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي عن ثلاثة أشهر ، ولا تقل مدة الخدمة في القطاع الخاص عن ستة أشهر.

يشترط أيضًا ألا يقل عمر العملاء عن 20 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية فترة التمويل

وأخيراً يشترط ألا تقل مدة الدين عن 6 أشهر ولا تزيد عن 60 شهراً.

كيفية التقديم على القرض الشخصي