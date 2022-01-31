موعد نزول حساب المواطن دفعة شهر فبراير 2022 الدفعة 51 للمستحقين

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نزول حساب المواطن دفعة شهر فبراير، الدفعة رقم 51 لكل المستحقين بالميلادي والهجري، كان المتحدث الرسمي بإسم حساب المواطن قد أكد أنه تم صرف نحو 111 مليار ريال سعودي إجمال دفعات حساب المواطن منذ إطلاقه وحتى الدفعة رقم 50 دفعة شهر يناير.

موعد نزول حساب المواطن دفعة شهر فبراير 2022

يترقب المستحقون موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر فبراير يوم:

موعد نزول حساب المواطن الخميس 9/7/1443 هجريا.

موعد صرف حساب المواطن الخميس 10/2/2022 ميلاديا.

تفاصيل دفعة حساب المواطن الماضية

كان المتحدث الرسمي بإسم حساب المواطن قد أعلن عن تفاصيل الدفعة ال 50 من حساب المواطن، حيث تم صرف 1.9 مليار ريال سعودي لنحو 10 مليون مستفيد من برنامج حساب المواطن في شهر يناير، وجاءت تفاصيل دفعة شهر يناير من حساب المواطن.

1.9 مليار ريال كمبالغ دعم المستحقين.

10.4 مليون مستفيد وتابع.

15 مليون ريال تم صرفها كتعويضات للدفعات السابقة.

77% من مستحقي دعم حساب المواطن تم صرف الدعم لهم.

أهداف برنامج حساب المواطن

يذكر أن حساب المواطن له مجموعة من الأهداف منذ إنشائه وهي:

تخفيف أثر الإصلاحات الإقتصادية والناتجة عن المبادرات المختلفة والإصلاحات الإقتصادية مثل تصحيح سعر النقط.

يهدف كذلك حساب المواطن لرفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال توجيه المنافع للمواطنين بديلا عن الدعم المباشر.

المستفيدون من برنامج حساب المواطن

يذكرأن برنامج حساب المواطن يستفيد منه.

السعود غير المتزوج.

الأسرة السعودية

حاملي بطاقة التنقل بالمملكة.

عائلة السعودية المتزوجة من أجنبي.

زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكن التسجيل في حساب المواطن من خلال خطوات بسيطة:

الدخول على بوابة برنامج حساب المواطن.

إختيار تسجيل جديد في حساب المواطن.

ملئ كافة البيانات المطلوبة.

تسجيل كل بيانات التابعين.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام

رفع كل المستندات المطلوبة.

العمل على إختيار تسجيل.

بعد نهاية التسجيل على حساب المواطن، يتم إرسال إشعار له على الجوال يحمل كلمة المرور والتي يتم إدخالها في المكان المخصص وإعادة إدخال رقم التحقق وإسم المستخدم ليتمكن من الدخول على حساب المواطن.

متطلبات الإشتراك في برنامج حساب المواطن

من أجل التسجيل في حساب المواطن يجب تقديم كل: