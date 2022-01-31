تمويل النايفات الجديد الخطوات والمزايا 1443

تمويل النايفات الجديد هو أحد المنتجات التمويلية المتعلقة بعملية التمويل، بحيث تعتبر مؤسسة النايفات واحدة من أكبر شركات التمويل الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية والتي يمكن للعملاء من خلالها الحصول على استجابات تمويلية مناسبة للمدفوعات. كما يوفر العديد من الخدمات ، كما يوفر حاسبة الأقساط لتحديد مبلغ التمويل المقدر لكل عميل بحسب قدراته، وفيما يلي تمويل النايفات للأفراد.

ما هي مزايا تمويل النايفات الجديد

تعتمد الشركات على تطبيق أحكام الشريعة في جميع معاملات التمويل

توفير التمويل لمن هم في أمس الحاجة إليه ، والعديد من أشكال التمويل

يمكن الموافقة على الأموال في غضون أسبوع واحد من تاريخ التقديم

يمكن للمؤسسات والمتقاعدين العسكريين الحصول على مهام ميسرة بشروط متفق عليها

يمكن للعملاء الحصول على قروض تمويلية لتلبية كافة الاحتياجات الشخصية

يحصل العميل على تمويل الشركة ولا يتم تحويل راتب العمل

ولا يتم تحويل راتب العمل فترة السداد 60 شهر

يحصل العملاء على تمويل يتراوح بين 10،000 و 300،000 ريال

رسوم إدارية مقترنة بأقساط شهرية بمبلغ صغير

بعد دفع المبلغ القديم ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل جديد.

معايير قرض النايفات للمنتجات التمويلية

احصل على استمارة طلب التمويل واملأ المعلومات

تسجيل بيانات العملاء المتعلقة بالتزاماتهم الشخصية

إرسال نسخ ومعرفات أصلية

شهادة من العميل توضح بيانات الراتب

سجل عنوان البلد

إحضار كشف حساب رسمي من البنك يوضح حساب راتب ثلاثة أشهر

عرض رقم IBAN الخاص بالبنك

بطاقة عمل توضح رتبة الوظيفة

تأمين صحي معدة لتمويل أكثر من 200.000.000 ريال.

كيفية تسجيل طلب التمويل الشخصي

يجب على المتقدمين اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على التمويل الممنوح من شركة النايفات:

أدخل اسم العميل بعد دخوله الموقع الرسمي لنايفات سجل بيانات صاحب العمل اكتب الموقف وصف معلومات الراتب تحديد نوع السكن اختر المدينة التي تعيش فيها أضف رقم الهاتف لاحظ رقم المنزل اكتب بريدا الكترونيا انقر للإرسال يجب تسليم الوثيقة إلى المروج بالكامل متضمنة بيانات جميع المستفيدين حتى يتمكن من تسليمها للشركة واستخدام الآلة الحاسبة لمعرفة الأقساط للحصول على التمويل.

أنواع المنتجات التمويلية

اعتمادًا على نظام التمويل الذي تقدمه الشركة لعملائها ، يمكنهم الاستفادة من أحد البدائل التالية: