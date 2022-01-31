منصة جود لسداد الإيجار تعرف على الشروط المطلوبة والحالات المستحقة والخطوات. هناك العديد من المنصات وكذلك المبادرات التي تقوم الحكومة بتقديمها للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. كما أن الهدف الأساسي من تقديم هذه المبادرات هو تقديم يد العون للأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض لزيادة ال خل لديهم. حيث تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيق أهم أهداف رؤية المملكة 2030 وهو الارتقاء بمستوى الدخل لدى المواطنين. ولذلك فتقدم الحكومة الكثير من الخدمات والمؤسسات والمبادرات التي تكون هدفها هو خدمة المواطن. وتأتي منصة جود الإسكان على رأس هذه المنصات. حيث إنها تساعد المواطنين الغير قادرين على امتلاك مسكن أو سداد الإيجار. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل في المنصة والشروط المطلوبة وحالات استحقاق سداد الإيجار. كما يمكنك التعرف أيضاً على مبادرة منصة جود الإسكان والشروط المطلوبة وطريقة التسجيل في المنصة للحصول على الدعم.

منصة جود لسداد الإيجار

حيث تقدم مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية واحداً من أهم المبادرات المساعدة للمواطن السعودي. فلقد تساعد المؤسسة المواطن المحتاج في العديد من الأمور والتي يعتبر أهمها سداد الإيجار للأسر المتعثرة. ولكي يتمكن المواطن من الاستفادة بالخدمات التي توفرها المؤسسة هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية

كما يجب أن يتخطى عمر المتقدم ال25 عام

كما يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن خمس أفراد

يشترط أن يكون من ضمن مستفيدي الضمان الاجتماعي

كما يجب أن يكون لديه حساب خاص بالضمان الاجتماعي

إرفاق جميع الأوراق المطلوبة وكذلك كشف حساب الراتب.

طريقة التسجيل في المنصة

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة جود الإسكان ثم القيام بتسجيل الدخول وكتابة رقم الهاتف ثم الموافقة على جميع الشروط والأحكام الضغط على تسجيل إدخال اسم المستخدم بالحساب البنكي وكذلك البريد الإلكتروني ورمز التحقق ثم الضغط على خيار حسابي ومنها مساهم كتابة جميع البيانات المطلوبة ثم النقر على طلب التسجيل كتابة رمز المرور ثم تفعيل الحساب.

الحالات المستحقة الحصول على المساعدة

كما قامت مؤسسة جود الإسكان بتحديد الحالات التي يتم بها الحصول على المساعدات. ويتم ذلك وفقاً لمجموعة من المعايير التي يمكننا عرضها كما يلي: