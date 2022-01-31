نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة تابعين المستفيدين من حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن موقف المستفيد من برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، وهذا في حالة عدم رفع جميع المستندات المطلوبة للاستقلالية، ولذلك تم الإعلان من قبل حساب المواطن على أن تكون في حالة الطلب “غير مؤهل” ولذلك هذا يتم بعد تخطي مدة الاعتراض التي تم الايضاح عنها وهي 3 أشهر على التوالي، وأضاف إلى ذلك أن لا يمكن التقديم على دعم برنامج حساب المواطن للمستفيدين مرة أخرى، حيث أن يمكن تقديم الاعتراض على الأهلية وهذا خلال المهمة فقط، ولذلك سوف يتم الإعلان عن خطوات إضافة التابع في حساب المواطن للمستفيدين.

حساب المواطن أوضح على الطلبات الجديدة للمواطنين السعوديين الذين بحاجة للحصول على الدعم المادي الشهري المخصص من حساب المواطن حتى يتم تعليق استقباله، ولذلك حساب المواطن أكدت على تحديد خطوات تحديث بيانات مستفيدي، وإضافة التابعين لرب الأسرة من الدعم المادي، وأضاف إلى ذلك أن التابع مستحق، ولديه معايير الأهلية والاستحقاق مكتملة، ولذلك في هذه الحالة سوف يتم الاستفادة من الدعم الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

خطوات إضافة تابعين المستفيدين من حساب المواطن :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن للمستفيدين. ثم بعد ذلك الدخول على الحساب الشخصي. النقر على تفاصيل الطلب الخاصة بالمستفيد. الولوج لبيانات التابعين. يجب الضغط على “إضافة تابع”. يجب على المستفيد إدخال كافة البيانات الخاصة به. النقر على “إضافة و حفظ”.

وقد تجد الإشارة إلى أن حساب المواطن أعلن على جميع الروابط وآلية المتبعة، وهذا لكي يتم تحديث جميع البيانات والمعلومات، وأضاف إلى ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن حساب المواطن أوضح علي أن 77% من المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم المادي الشهري المخصص، حيث أن قد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين حوالي 1060 ريال سعودي، ولذلك أوضح علي أن عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته حوالي 95% بالإضافة إلى ذلك أن قد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مواطن سعودي مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري، حيث أن قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين وهذا لمعايير الاستحقاق أكثر من 116 ألف مستفيد وتابع، ولذلك أكد على أن مشكلين 5% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.