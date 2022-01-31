تمويل بأطول فترة سداد لجميع المواطنين بالمملكة وبدون كفيل قيمة 500 ألف ريال

تمويل البنك الأهلي بدون كفيل، يقدم التمويل بأفضل قيمة مالية متناسبة لجميع الفئات وبشروط ميسرة وغير معقدة، يعتبر البنك الاهلي من اكثر البنوك المتميزة التي تقدم افضل الخدمات، والتي اتاح البنك فرصة لجميع الفئات السعودين لدعمهم في الحصول علي تمويل شخصي علي شكل سلفة والتسديد بالقسط المريح يصل الي خمسة سنوات سداد.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من البنك الأهلي لجميع المواطنين بالمملكة

بنك الأهلي هوا البنك التجاري المعروف والشهير بالمملكة العربية السعودية التي يقوم مستمرا بتوفير عدة منتجات تمويلية متنوعة تتناسب مع جميع الفئات، ولاكن تحت عدة شروط يجب علي العميل المتقدم معرفتها وذلك من اجل ان يتم موافقة البنك لمنح العميل التمويل الشخصي الذي يبدأ من 5000 ريال سعودي ويصل حتي مليون ريال سعودي، والتي تكون هذه الشروط:

متوفر التمويل للمواطنين الحاملين الجنسية السعودية فقط.

يقدم لجميع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والشركات الكبري.

يشترط ان لا يقل الراتب الشهري عن ثلاثة ألاف ريال سعودي.

في حالة ان كان العميل المتقدم يعمل بأحد القطاعات العامة فيجب ان لا تقل فترة مدة خدمة العمل عن شهر، واذا كان العميل المتقدم يعمل بأحد الشركات الكبري فيجب ان لا تقل مدة خدمة العمل عن ثلاثة أشهر.

العميل المتقدم يجب الا يقل عن ثمانية عشر عام ولا يزيد عن ستون عام عند التقديم.

إذا كان العميل المتقدم متقاعد الحد الأقصى لعمره 75 عام.

المبلغ المقدم يبدأ من 5000 ريال سعودي ويصل الي 1,500,000

قرض البنك الأهلي التجاري لجميع الفئات

يعد التمويل المقدم من البنك الأهلي من اهم المنتجات التمويلية التي أتاحت من قبل الشركات البنوك الخاصة بتقديم التمويلات الشخصية، حيث يقدم التمويل بما يحتوي علي الكثير من المزايا ومن أهمها التسهيلات التي تقدم مع جميع المنتجات التي يقدمها البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية، كما انه يقدم التمويلات بتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، حيث يمنح البنك أيضا تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله، ويمكن التقديم علي التمويل من خلال الدخول علي الموقع الرسمي التابع للبنك الأهلي السعودي.