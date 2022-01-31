رقم منصة سكني وتسجيل مستفيد جديد بسكني

رقم منصة سكني وتسجيل مستفيد جديد، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن طرق التواصل مع منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، حيث عملت الوزارة علي توفير وحدات سكنية مميزة للأسر والأفراد الذين ليس لهم ماوي مناسب، وتسعي الوزارة من خلال إشراف صندوق التنمية العقارية إلى دعم الفئات من محدودي الدخل ومساعدتهم للحصول علي السكن الملائم لهم وتحسين وضعهم الإلكتروني، وتوفر الوزارة خدمات إلكترونية هامة عبر منصتها الإلكترونية، للتسهيل علي جميع الأفراد الراغبين بالتسجيل في منصة سكني كمستفيد جديد، لذا سوف نوفر لكم طرق التواصل مع منصة سكني وطرق التسجيل الإلكترونية التي تخص المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

رقم منصة سكني

يستطيع جميع المواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية بصفة مستمرة، أن يقوموا بالتواصل مع وزارة الإسكان من خلال الاتصال الهاتفي على رقم وزارة الإسكان الموحد المجاني الذي تم توفيره للجميع، علي أن يتم الاتصال علي الرقم التالي 199090، حيث يمكن لأي فرد الاستفسار وأن يقوم بتقديم شكوى تخص الدعم السكني الذي توفره وزارة الإسكان، كما يمكن التواصل على هذا الرقم على مدار الأسبوع خلال أيام العمل الرسمية، وقد عملت الوزارة علي توفير فريق متميز من خدمة العملاء يعمل علي تلقي الشكاوى المقدمة وبشكل مجاني بدون دفع أي رسوم مالية.

كيف أسجل بدعم السكن بالسعودية؟

يتساءل بعض المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن خطوات الوزارة التي قد تم تحديدها من أجل التسجيل في الدعم السكني الذي يخص الوزارة، وقد وضحت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني بأن التقديم في الدعم السكني الخاصة بها، يتطلب أن يتم أداء الخطوات الإلكترونية التالية: