قرض يبدأ من 5000 ريال بدون تحويل الراتب ولا كفيل ويصل حتى 250 ألف

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن أفضل تمويل شخصي مناسب لكافة المواطنين والمقيمين، وبأسهل الطرق والإجراءات السريعة، وقد قام البنك المركزي السعودي بتوفير عدد كبير من البنوك والشركات المعتمدة والمرخصة بتقديم التمويل الشخصي ومزاولته للمواطنين والمقيمين، بجانب التمويل التأجيري للسيارات والتمويل العقاري، وهناك أفضل شركة تمويلية تقدم لك التمويل الشخصي بدون تحويل راتب للجميع السعوديين، ويبدأ من أقل مبلغ تمويلي وهو 5000 ريال ويصل حتى 250 ألف ريال سعودي بدون كفيل.

قرض شخصي بدون تحويل راتب

يبدأ القرض الشخصي من 5000 ألف ريال ويصل إلى أعلى مبلغ تمويلي لتجديد منزلك وشراء سيارتك الخاصة، قرض شخصي براتب 2000 ريال، وتعليم أطفالك في الجامعات والمدارس، واستخدام المبلغ التمويلي لكافة احتياجاتك الشخصية وسداد ديونك ودفع المصاريف، ويمكنك السداد بأقل قسط شهري وبإجراءات مبسطة، 300 ألف ريال للمتقاعدين بدون ضامن، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بفترة سداد تصل حتى 60 شهر، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار وأن تقم بتوفيرها حتى تحصل على القرض بدون تعقيدات ومن أهم تلك الشروط هي:

يجب أن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما ولا يتخطى 70 عاما.

الراتب الشهري للموظف الحكومي السعودي لا يقل عن 3000 ريال.

الموظف بالقطاع الخاص يجب أن لا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال.

كما يجب أن يكون الموظف الحكومي أو موظف ولكن في الجهات المعتمدة لدى الشركة.

الخدمة بالجهة الحكومية لا تقل عن شهر لجميع الموظفين بالقطاع الحكومي.

الموظفين بالقطاع الخاص يجب أن لا تقل الخدمة عن 12 شهرا.

موظفي البنوك والاتصالات يجب أن لا تقل الخدمة عن ثلاثة أشهر.

مستندات وأوراق الحصول على القرض الشخصي

لكي تحصل على القرض الشخصي بالمزايا السابقة فيمكنك أن تقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المرابحة المرنة وتقديم طلبك إلكترونياً بعدما تقم بملء كافة البيانات المطلوبة، وتقديم الهوية الوطنية وصورة طبق الأصل منها، كما يتم تقديم خطاب تعريف بالراتب ويذكر به الراتب الأساسي والبدالات وتاريخ الدخول إلى العمل، والعنوان الوطني، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر وسجل ائتماني جيد، وهناك رقم خدمة العملاء المجاني 8001111810 من الأحد إلى الخميس للمزيد من المعلومات والاستفسار عن أخر العروض والتوجه إلى طلب التمويل الشخصي، ويتم الدخول إلى سمة للتأكد من السجل الائتماني للعميل، كما يمكنك سداد القسط الشهري من خلال نظام سداد، أو أختيار التحويل البنكي، أو الموقع الإلكتروني للشركة.