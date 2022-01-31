نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي وموعد الرد على طلب المساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي، والذي يعد الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يستطيع المواطن التواصل مباشرةً مع الديوان الملكي السعودي لطلب الدعم المالي أو أحد أنواع الدعم الخمسة، سواء كان دعم سكني أو مالي أو مساعدات علاجية أو دعم اجتماعي فضلاً عن الدعم في مساندة أسر السجناء والمساهمة في إخراجهم، تتزايد عمليات الإقبال على طلبات المساعدة هذه الأيام نظراً لتفشي الوباء الجديد الذي أضر بالكثيرين من أبناء الوطن العربي وخاصة الشعب السعودي.

على جانب آخر تسعي الحكومة السعودية جاهدة في توفير جميع سبل تعزيز التعاون بين المواطنين والمؤسسات الخدمية التي تقدم المساعدات المالية والعينية إلي المواطنين والتي تتجاوز عشرات المبادرات ما بين سكني ومالي.

نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

يجب على المواطنين والمقيمين الذين يعانون من قلة الدخل والحاجة إلي المال أو المسكن تقديم ما يثبت ذلك خلال طلب المساعدة أو نموذج طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي، حيث أن هناك عدة طرق لكتابة طلب الدعم أو المساندة، ولكن قد تتوافق معظم الطرق مع بعض القواعد مثل التالي:



ينبغي بدء الخطاب بالتسمية وإلقاء التحية.

يجب أن توضح في مضمون الرسالة الحالة الحالية لكل بكل صدق

إرفاق جميع المستندات والأوراق الدالة على حالتك.

يجب أن توضح كافة بياناتك الشخصية والمالية بشكل صحيح.

ينبغي تحديد نوع المساعدة التي أنت بحاجة إليها.

وإليك صيغ طلبات المساعدة.

من هم المستحقين للدعم المالي من الديوان الملكي السعودي

ربما يحدد الديوان الملكي الفئات المستحقة للدعم المالي وأبرزهم كبار السن، المرضي، الأرامل والمطلقات، أصحاب البطالة، من يثبت أن عنده عجز لا قدر الله، فضل عن الفئات الأخري من محدودي الدخل وغيرهم من المواطنين.

رقم الديوان الملكي السعودي

بعد إنشاء طلب مساعدة سواء عبر الموقع الإلكتروني أو إرسالها عبر خدمات البريد السعودي عليك أن تقوم بمتابعة الطلب من خلال عدة طرق أسرتها أرقام الاتصال بالديوان الملكي السعودي والتي جاءت كالتالي:

الاتصال بالديوان الملكي بالرياض (8004000000).

يمكنكم الاتصال من خارج أو من داخل المملكة عبر الرقم التالي (920030003).

الاتصال بالدعم الفني (920022220).

كم يستغرق رد الديوان الملكي السعودي

على كل شخص تقدم بطلب مساندة من الديوان الملكي عليه أن يعلم أن موعد الرد على هذا الطلب قد يستغرق مدة ما بين ثلاثة أشهر إلي أربعة أشهر تقريباً، فيما قد يكون الرد أسرع في حالة الحالات الحرجة مثل المرض أو غيرة ذلك، ونذكركم برابط مساعدات الوليد بن طلال.



أهم نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي.