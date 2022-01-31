نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| المرور السعودي يوضح حقيقة تضاعف مخالفة التأمين حال عدم السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بالرّد على تساؤلات الجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أوضحت حقيقة تضاعف مخالفة التأمين حال عدم السداد، وذلك في ردّها على سؤال وَرَدَ إليها على حساب المرور السعودي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حقيقة تضاعف مخالفة التأمين حال عدم السداد

وفي ردّها على سؤال “هل مخالفة التأمين تتضاعف في حال عدم السداد؟”، أكدت الإدارة العامة للمرور، أنّ تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية، وبموجب مسببات للتغليظ.

كيفية الاستعلام المخالفات المرورية بالسجل المدني أونلاين

ويمكن لأي صاحب مركبة في السعودية الاستعلام عن المخالفات المرورية في أي وقت خلال اليوم بالسجل المدني أونلاين عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكترني لمنصة أبشر. والضغط على أبشر أفراد. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر في الأماكن المخصصة. اختيار الاستعلامات، والضغط على المرور. اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية. كتابة رقم الهوية. النّقر على استعلام.

ومن الممكن الاتصال على الرقم 989 المخصص لخدمة العملاء، واتّباع تعليمات المُجِيب الآلِي، لمعرفة جميع المخالفات المرورية المُوقّعة على صاحب المركبة.

الاستفسار عن مخالفة مرورية برقم المخالفة

وعبر منصة أبشر الإلكترونية، يُمكن الاستفسار عن مخالفة مرورية برقم المخالفة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر absher.sa .

. الضّغط على أبشر أفراد.

وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار الاستعلامات.

الضغط على المرور.

اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة.

ملء البيانات المطلوبة.

والضغط على استعلام.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية

وفي حالة وجد صاحب المركبة أن قيمة المخالفة مبالغ فيها، ويريد التظلم عليها، يمكنه تقديم اعتراض عليها أونلاين من خلال منصة أبشر الإلكترونية عبر الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لأبشر absher.sa. النقر على المخالفات المروريّة. تحديد المخالفة التي نريد الاعتراض عليها. الذهاب إلى خدمة الاعتراض. اتباع التعليمات حتى النهاية. ويمكن متابعة الاعتراض لمعرفة تفاصيل النتيجة.

كما يُمكن الاتصال على الإدارة العامّة للمرور من أي مكان في المملكة عبر الرقم 0114092446 مباشرة، لمعرفة نتيجة الاعتراض.