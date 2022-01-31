لجميع الفئات 30 ألف ريال للسعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري بدون ضمانات

تمويل اكسترا بدون تحويل راتب وبدون كفيل، يقدم التمويل فوري من شركة اكسترا السعودي لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث اعلن من قبل عنه برنامج تسهيل بالمملكة السعودية عن منتج تمويلي بقيمة 30 الف ريال لا يتطلب الي تحويل الراتب وبدون كفيل متاح فرصة الحصول علي التمويل لجميع الأشخاص سواء ان كان للمواطن السعودي أو المقيم بالمملكة وللفئة التقاعدية وللعسكرين أيضاً، ولاكن تختلف شروط الحصول علي التمويل من فئة لأخري ولذلك يلزم علي المتقدم تعرف علي شروط موافقة الحصول علي التمويل وسوف نوضح جميعها من خلال مقالنا.

تمويل اكسترا لجميع الفئات/ المستندات المطلوبة

يتوجب تحضير الإقامة إذا كان المتقدم حامل الجنسية السعودية، وصورة الإقامة للوافدين.

اثبات الدخل طريق التأمين الاجتماعية أو التعرف بالراتب الشهري.

العنوان الوطني ورقم الهاتف الجوال.

يقدم التمويل الشخصي بمبلغ يبدأ من من 4000 ريال سعودي كحد ادني ويصل الي ثلاثون الف ريال سعودي كحد اقصي، ولكي يتم موافقة الحصول علي التمويل يلزم التعرف علي جميع الضوابط الموضوعة والتي سوف نوضحها من خلال الفقرة التالية لتتعرف علي جميع الشروط.

ضوابط الحصول علي التمويل الشخصي من شركة اكسترا

الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 12 الف ريال سعودي من عمر 21 حتي عمر 25 عام.

لا يقل الراتب الشهري عن خمسة الا ريال سعودي إذا كان العميل المتقدم عمره يتراوح ما بين 25 حتي عمر 60 عام.

للعميل المتقاعد يشترط الا يزيد عمره عن 75 عام ولا يقل راتبة الشهري عن خمسة ألاف ريال سعودي.

خدمة العمل لا تقل عن ثلاثة اشهر للسعودي وعام للوافدين.

لا بد ان تكون جهة العمل معتمدة لدي برنامج تسهيل.

يشترط ان يكون العميل المتقاعد مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

شروط الحصول علي التمويل للقطاع العسكري/ رابط التقديم

متاح التقديم علي التمويل من خلال زيارتك للمواقع الرسمي لشركة اكسترا وتسجيل جميع البيانات المطلوبة