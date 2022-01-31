نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 كيفية احتساب راتب الضمان عبر منصة الدعم والحماية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرح لكم من خلال موقع ثقفني نيوز الاخباري اليوم معلومات أكثر حول رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 في السعودية، والذي يعتبر من أكثر الموضوعات التي تحظي بأهمية كبيرة في الأوقات الأخيرة لما له من نظام مهم يعمل علي مساعدة الأسر ذات الحالة المادية الغير مستقرة، وتعمل علي تحسين الحالة المعيشية للجميع من المستحقين، وفي دعم نظام الضمان الاجتماعي الجديد يمكن تقديم الدعم إلي المواطنين بعد التسجيل علي الرابط المخصص من خلال موزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443

وفقاً لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يتم منح راتب الضمان الاجتماعي المطور حيث يتم تحديد قيمة الدخل الشهري لكل أفراد الأسرة، ويتم خصم 50% من قيمة الدخل الكامل، ثم يتم مقارنة الدخل المحتسب بالحد الأدني المقرر في شروط الاستحقاق المعتمد رسمياً، ويتم التقديم علي الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر الخطوات الآتية:-

زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).

ثم قم بالتسجيل الدخول من خلال كتابة أسم المستخدم ورقم المرور.

يتم تقديم كافه المستندات المطلوبة من ” رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، بريد إلكتروني، تاريخ الميلاد، تفاصيل الدخل المتضمن للأسرة”.

قم بالدخول على الملف الموحد.

يتم الضغط علي الموافقة على الإقرار والتقديم.

قم بمتابعة إجراءات الطلب

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وهذه هي الشروط الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، وهي علي النحو التالي.

أن يكون المواطن المتقدم حاملًا للجنسية السعودية ومقيم بصورة دائمة في المملكة.

يكون الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف ، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته.

وأن لا يكون الموظف من اصحاب الأصول ذات القيمة العالية.

الا يكون يعيش في أحدي مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة.

يتم منح الدعم إلي الايتام والارامل والاشخاص ذوي الإعاقة ويملكون بطاقات التنقل.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية قد سهلت علي المواطنين القيام بالتعاملات بشكل إلكتروني من أجل توفير الوقت والجهد علي المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وموقع وزارة الموارد البشرية، وقد يهمك أيضاً مزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور في المقالات التالية.