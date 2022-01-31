كيفية التقديم على تمويل أرض وقرض من مصرف الراجحي 1443 بالسعودية عبر الموقع alrajhibank.com.sa/ar

التقديم على تمويل أرض وقرض من مصرف الراجحي في اطار تسهيل الحكومة السعودية للحصول على السكن المناسب لجميع المستحقين في المملكة العربية السعودية من الاسر الأكثر احتياجا، فقد قامت الحكومة السعودية بتقديم خدمة إمكانية التوظيف تقديم على تمويل أرض وقرض من قبل بعض البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، حيث توفر هذه البنوك امكانية الحصول على الدعم اللازم من قبل المستحقين، كيفية التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 بالسعودية علي منصة جود للإسكان التنموي ومن بين هذه البنوك هو بنك الراجحي السعودي الذي يعتبر واحد من ضمن اهم البنوك السعودية والذي يحرص دائما على تقديم عددٍ كبير من الخدمات للعملاء، ونوضح من خلال هذه السطور كيفية التقديم على تمويل أرض وقرض من مصرف الراجحي السعودي 1443.

كيفية التقديم على تمويل أرض وقرض من مصرف الراجحي 1443

يعتبر بنك الراجحي أحد البنوك المشتركة في مبادرة تمويل أرض وقروض المقدمة من قبل وزارة الاسكان لكي يحصل المستحقين على التمويل الخاص بهم للحصول على وحدة سكنية مناسبة، والذي يقدم نظام سداد مريح ومميز للعملاء الحاصلين على هذه القروض، حسب يتيح بنك الراجحي اكثر من طريقة يمكن من خلالها التقديم للحصول على الدعم، ومن اهم هذه الطرق ما يلي.

يمكن التقديم للحصول على الدعم الكترونيا وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بمصرف الراجحي من ، على ان يتم ملء كافة البيانات الخاصة بالاستمارة المطلوبة لكي يتم التقديم للحصول على الدعم.

يتم التقديم بطلب خاص كي يتم بناء وحدة سكنية على الارض الممنوحة وذلك من خلال مبادرة ارض وقرض، وذلك من خلال التوجه الى اقرب فرع خاص بمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية من بين الفروع المتعددة المتاحة.

الشروط اللازمة للحصول على دعم تمويل أرض وقرض من مصرف الراجحي السعودي

ومن اهم الشروط والضوابط التي تم تحديدها لكي يتم استحقاق المتقدم الحصول على تمويل ارض وقرض من قبل مصرف الراجحي السعودي ما يلي.