قسط 500 ألف نقدى بدون تحويل الراتب علي أطول مدة سداد

قسط 500 ألف نقدى بدون تحويل الراتب ، أحد أهم المنتجات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من مبالغ تمويلية كبيرة بسيولة نقدية سريعة وفورية ، تلبي جميع احتياجاتهم المالية والشرائية ، كما يسعي العديد من العملاء للاستفادة من حلول تمويلية بصيغة إسلامية ، بمزايا عديدة وبتسهيلات في السداد متنوعة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

قسط 500 ألف نقدى بدون تحويل الراتب

تمويل شخصي سريع وفورى بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر أحد المنتجات التمويلية التي توفرها منصة ميم الالكترونيه التابعة لبنك الخليج الدولى لقطاع الأفراد ، حيث توفر منصة ميم خدمات مصرفية رقمية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، كما تتيح منصة ميم للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى تسهيلات في السداد عديدة ، والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

مزايا التمويل الشخصي من منصة ميم لقطاع الأفراد بالمملكة

قامت منصة ميم الإلكترونية التابعة لبنك الخليج الدولى بتصميم تمويل شخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر ميم التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي . الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. وفرت منصة ميم للعملاء العديد من خيارات السداد والتي تتيح لهم تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أطول مدة سداد حتي 5 سنوات. توفر ميم التمويل الشخصي بإجراءات سريعة وسهلة. موافقة سريعة علي طلب التمويل الشخصي ، بالإضافة إلى سرعة تحويل مبلغ التمويل الشخصي علي الحساب البنكي الخاص بالعميل.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل راتب من منصة ميم الإلكترونية