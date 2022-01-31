نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 500 ألف نقدى بدون تحويل الراتب علي أطول مدة سداد في المقال التالي
قسط 500 ألف نقدى بدون تحويل الراتب ، أحد أهم المنتجات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من مبالغ تمويلية كبيرة بسيولة نقدية سريعة وفورية ، تلبي جميع احتياجاتهم المالية والشرائية ، كما يسعي العديد من العملاء للاستفادة من حلول تمويلية بصيغة إسلامية ، بمزايا عديدة وبتسهيلات في السداد متنوعة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.
قسط 500 ألف نقدى بدون تحويل الراتب
تمويل شخصي سريع وفورى بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر أحد المنتجات التمويلية التي توفرها منصة ميم الالكترونيه التابعة لبنك الخليج الدولى لقطاع الأفراد ، حيث توفر منصة ميم خدمات مصرفية رقمية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، كما تتيح منصة ميم للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى تسهيلات في السداد عديدة ، والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.
مزايا التمويل الشخصي من منصة ميم لقطاع الأفراد بالمملكة
- قامت منصة ميم الإلكترونية التابعة لبنك الخليج الدولى بتصميم تمويل شخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- توفر ميم التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي .
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- وفرت منصة ميم للعملاء العديد من خيارات السداد والتي تتيح لهم تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أطول مدة سداد حتي 5 سنوات.
- توفر ميم التمويل الشخصي بإجراءات سريعة وسهلة.
- موافقة سريعة علي طلب التمويل الشخصي ، بالإضافة إلى سرعة تحويل مبلغ التمويل الشخصي علي الحساب البنكي الخاص بالعميل.
الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل راتب من منصة ميم الإلكترونية
- المواطن السعودي يمكنه الاستفادة من تمويل ميم الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- يشترط ألا يقل عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 25 سنة ، ولا يزيد عن 70 سنة ، وذلك عند الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة ميم الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب عن 10 ألف ريال سعودي وذلك للاستفادة من هذا التمويل الشخصي.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع العسكري ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 15 ألف ريال سعودي ، للاستفادة من تمويل ميم بدون تحويل الراتب.
- يشترط لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج ، أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 12 شهر.
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