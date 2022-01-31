أحصل مجانا علي قطعة ارض أونلاين للرجال والنساء من وزارة الشؤون البلدية

طلب منحة ارض مجانية من الديوان الملكي السعودي لجميع المواطنين المستحقين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الديوان الملكي المساعدات لجميع المواطنين المحتاجين والمتعثرين منها مساعدة مالية أو علاجية أو سداد الديون أو إعفاء من سداد باقي الأقساط ويوفر الديوان الملكي الأراضي السكنية لغير القادرين علي شراء منزل خاص بهم، فقد أعلنت وزارة الشئون البلدية عن حجز منحة ارض مجانية للمواطنين العاجزين عن شراء سكن نتيجة لصعوبة الأحوال الاقتصادية بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظة الله بتوفير منحة ارض للمواطنين المستحقين، ولكن بشروط محددة يجب توافرها عند التقديم علي منحة ارض من الديوان الملكي.

شروط الحصول علي قطعة ارض مجانية من الديوان الملكي

تقدم وزارة الشؤون البلدية والإسكان مع الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين للحصول علي حياة افضل بهدف تمكين المواطنين المحتاجين وذو الدخل المنخفض وأيضا النساء داخل المملكة العربية السعودية، ولكن بعدد شروط الواجب توافرها عند التقديم الحصول علي منحة ارض أو عقار سكني مجانية من الديوان الملكي والشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم بطلب منحة ارض حامل الجنسية السعودية. لا يقل عمر المتقدم بطلب منحة ارض عن 21 عام. وأيضا النساء لا تقل عمر المطلقة أو أرملة عن 25 عام من اجل الحصول علي منحة ارض. لا يمتلك مقدم الطلب سكنا أو ارض زراعيه أو عقارات شخصيه خاص به.

كيفية التقديم علي منحة ارض مجانيا من وزارة الشؤون البلدية

التقديم علي منحة ارض مجانية عبر الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون البلدية والشؤون القروية والإسكان، ويمكن التقديم لجميع المواطنين المحتاجين والمتعثرين علي منحة ارض والتي سيتم منحها دون مقابل مادي لمن ليس لديه سكن خاص به، وخطوات التقديم بكل سهولة كالتالي: