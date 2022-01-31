طريقة تحويل نقاط الراجحي إلى فلوس وأنواع البطاقات وعدد النقاط بها

طريقة تحويل نقاط الراجحي إلى فلوس يوفر مصرف الراجحي الكثير من البطاقات بأنواعها المختلفة للعملاء داخل المملكة أو خارجها، عند استخدام أي من بطاقات الراجحي يحصل العميل على عدد من النقاط، والنقاط يختلف عددها وفقًا لنوع البطاقة، ولهذا فقد أتاح الراجحي إمكانية تحويل نقاط الراجحي إلى فلوس ليستفيد منها العميل كما يشاء، وتختلف القيمة المادية للنقاط وتتراوح قيمة النقاط بين ريال سعودي واحد إلى خمس ريالات، فكلما استخدمت البطاقات في الصرف أو الإيداع كلما حصلت على نقاط، اي من هذه البطاقات عند استخدماها بشكل محلي أو بشكل دولي أو بالشراء على الأنترنت فانك تحصل على النقاط، ويعمل مصرف الراجحي على تقديم العديد من الخدمات المميز لعملائه مثل تجديد بطاقة الصراف الراجحي المفقودة أو انتهاء تاريخ البطاقة.

طريقة تحويل نقاط الراجحي إلى فلوس

الدخول إلى الحساب عبر موقع مصرف الراجحي من خلال تسجيل الدخول. ثم الدخول إلى صفحة مكافآت الراجحي. تظهر لك السياسات والشروط الخاصة بتحويل النقاط إلى فلوس. يتم قراءة ثم انقر على موافق. ثم النقر على استبدال نقاط وكتابة اسم المستخدم بالكامل وكلمة المرور. وصول رسالة نصية على الجوال تحتوي على كود التحقق. بعد ذلك كتابة الكود ثم انقر على استبدال النقاط. اختيار ما ترغب في استبداله من فلوي وتبرعات وسفر والضغط على فلوس. ثم اتبع التعليمات لتأكيد العملية بنجاح.

أنواع بطاقات الراجحي وعدد النقاط بها

ماستر كارد الذهبية: تقدم نقطة واحدة. كذلك ماستر كارد كلاسيك: تقدم نقطة واحدة. بطاقة ماستر كارد بلاتينيوم: تقدم نقطة واحدة. فيزا ليديز: تقدم نقطة واحدة. أما فيزا كلاسيك: تقدم نقطة واحدة. فيزا إنترناشيونال: تقدم نقطة واحدة.

طريقة الاستعلام عن نقاط الراجحي