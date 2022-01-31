إيداع كاش 100 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

إيداع كاش لتمويلك الشخصي الآن بالسعودية من خلال التمويل الشخصي اونلاين لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية والتى تقدم خدمات تمويلية وأيضاً مصرفية بأقساط شهرية ميسرة حتى 60 شهر ويتميز هذا التمويل أيضاً بأنه لا يشتمل على ضريبة القيمة المضافة وبه العديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتستعرضها من خلال هذا المقال بموقع ثقفني.

إيداع كاش 100 ألف ريال بدون كفيل لدى شركة التيسير

صممت شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية منتجات تمويلية متنوعة وأيضاً بالتقسيط الميسر ويمكن الحصول على تلك المنتجات اونلاين ويتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بالآتي

التمويل الشخصي لدى شركة التيسير متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك التمويل الشخصي لدى شركة التيسير لا يحتاج إلى ضامن عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

يتمكن أيضاً المتقدم من السداد الميسر لمبلغ التمويل على أقساط شهرية تبدأ من 12شهر وتصل ربما إلى 60 شهر.

يتمكن أيضاً العميل من الحصول على قرض شخصي فوري بقيمة ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

يستطيع أيضاً العميل المتقدم من السداد المبكر أثناء فترة التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

شروط التمويل الشخصي النقدي لدى شركة التيسير

هناك مجموعة من الشروط والأحكام التى حددتها شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية والتى أيضاً لابد أن تتوافر لدى العملاء الراغبين في طلب التمويل والشروط هي

يشترط أن يكون الراغب في طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير سعودي الجنسية.

أيضاً يشترط أن يكون الراغب في طلب التمويل يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون الراغب في طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير عمره لا يقل عن 21 عام كحد أدنى.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر عند طلب التمويل.

طريقة طلب التمويل الشخصي النقدي لدى شركة التيسير

العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي النقدي وأيضاً السريع لدى شركة التيسير متاح الحصول على التمويل اونلاين من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير وكذلك ملئ نموذج طلب التمويل اونلاين.