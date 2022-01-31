موعد صرف حساب المواطن الدفعة 51 فبراير 2022 وطريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية

متي موعد صرف حساب المواطن الدفعة 51 فبراير 2022، حيث يعد هذا السؤال هو أحد أكثر الاسئلة التي تدور في اذهان العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية المستفيدين من البرنامج، وذلك لأن يعرفون التاريخ الذي سيتم إيداع فية الدفعات لكل المستفيدين حيث يتغير هذا التاريخ من شهر إلى أخر حسب الاجازات والعطلات الرسمية في المملكة.

حساب المواطن الدفعة 51 فبراير 2022

حساب المواطن هو عبارة عن نظام دعم مادي مقدم من الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى المواطنين وذلك لأن يقدم لهم البرنامج دخل شهري يساعدهم في تحسين الأوضاع المادية للمواطنين، ويتم صرف هذا البرنامج بشكل شهري منتظم للمستفيدين.

شروط التسجيل في حساب المواطن

يوجد بعض الشروط التي وضعت من قبل حساب المواطن لتنظيم عملية التسجيل والقبول في البرنامج، وتتلخص هذه الشروط في النحو التالي :

إن يكون المستفيد من هذا البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية.

يجب إن يكون في عمر لا يقل عن 35 سنة عند التقديم للحصول علية.

يشترط إن يكون المستفيد مقيم في المملكة العربية السعودية.

لابد من إن يكون المتقدم لا يزيد الدخل الشهري له عن ثلاث ألاف ريال سعودي.

إن يكون المستفيد من هذا البرنامج لا يحصل على مساعدات مالية أخري من الحكومة السعودية.

عدم أمتلاك مشروعات تجارية أو عقارات ذات قيمة عالية.

إن يكون مستقل السكن وغير مقيم في مراكز الايواء.

يشترط إن يكون مسؤول عن أسرة.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 51 فبراير 2022

أوضحت الجهات المسؤولة عن حساب المواطن بإنة سيتم إيداع الدفعة الجديدة من البرنامج في يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022، ويستطيع المتقدمين والمستفيدين الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-