خطوات تسجيل الحرس الوطني طبابه 1443/2022 وشروط التقديم

خطوات تسجيل وظائف الحرس الوطني طبابه 1443/2022، حيث يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في الوظائف العسكرية الصحية المعلنة من قبل وزارة الحرس الوطني والشروط المطلوبة للتقديم، وذلك لأن يقومون بالتقديم على هذه الوظائف من خلال المنصة الإلكترونية التي وفرتها وزارة الحرس الوطني للتقديم على فرص العمل.

الحرس الوطني طبابه 1443/2022

قامت وزارة الحرس الوطني بالإعلان عن توافر العديد من فرص العمل العسكرية في التخصصات الصحية بعد إتمام الدراسة في المدرسة العسكرية “طبابة” التابعة للوزارة وفيها يتم تدريب الطالب على التخصصات الطبية للعمل بعد التخرج مباشرة في المستشفيات والقطاعات الصحية المختلفة التابعة للوزارة في مختلف أرجاء المملكة.

شروط التقديم

قامت وزارة الحرس الوطني بوضع عدد من الشروط التي لابد من إن تتوافر وذلك لأن يستطيع المتقدم التقديم في طبابة، وتكون هذه الشروط تبعاً للنحو التالي:-

يشترط إن يكون المتقدم لهذه الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

يجب إن يكون المتقدم من أبويين سعوديين ويجب إن يكون ولد ونشأء داخل المملكة.

يشترط إن يكون حصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل بدرجة 65 %.

يجب إن يجتاز المتقدم كافة أختبارات القدرات بنسبة 70% لأن يتم قبولة.

يشترط إن لا يكون مقيد في أي من الوظائف الحكومية أو سبق له العمل في وظيفة.

إن لا يقل عمر المتقدم عن 23 سنة.

يشترط إن يكون حسن السير والسلوك.

خطوات تسجيل الحرس الوطني طبابه 1443/2022

يتم التسجيل في الوظائف إلكترونياً من خلال موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية على شبكة الانترنت حيث إن ذلك يكون عبر القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية:-