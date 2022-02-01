نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق مبادرة اعفاء السجناء وإمكانية شراء نصف المدة مقابل 18 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنطلاق مبادرة اعفاء السجناء كما جاء بتأكيد من المديرية العامة للسجون، بحيث تم الكشف عن تفاصيل تلك المبادرة من خلال مقطع فيدو تم تداوله ليكشف عن التفاصيل الخاصة بتلك المبادرة وما تهدف إليه، فقد جاء في مقطع الفيديو إمكانية شراء السجناء نصف المدة المحكوم عليهم فيها ب 18 ألف ريال عن كل سنة حكم.

مبادرة اعفاء السجناء

جاء هدف المبادرة من أجل إدارة الطاقة الاستيعابية للسجون، فيتم عبرها تخفيض عدد سجناء الحق العام، مع تسهيل عملية إطلاق سراحهم بدفع مقابل مادي، وتلك المبادرة يستفيد منها الأجانب اللذين لا يتحدثون اللغة العربية، بحيث أنهم لا يستطيعون حفظ القرآن فيتمكنوا بحفظه من الإعفاء من نصف المحكومية عليهم، وقد تناولت تلك المبادرة بعض من الشروط التي يتم بناء عليها إعفاء السجين.

ويتمكن أقارب السجين أيضًا من شراء نصف المحكومية، وقد وضح العقيد ماجد مدخلي مدير المشاريع بالمديرية بعض البنود التي تطلب من السجين من أجل الحصول على العفو بدفع المبلغ المقرر مقابل الإعفاء من نصف محكوميته، وكانت من أهم تلك البنود أن يتمتع المسجون بحسن السير والسلوك، وأدى نصف مدته الإلزامية من المدة المحكومة عليه، وتلك المبادرة تم لإطلاقها لتعود بالنفع على السجين.

شروط المبادرة التي يجري دراستها

مبادرة اعفاء السجناء تناولت بعض من الشروط التي يتم بناء عليها إعفاء السجناء من نصف محكوميتهم وقد جاءت تلك الشروط كالتالي:

لا يكون السجين الذي يستفيد من المبادرة من أصحاب السوابق.

أن يكون الحكم المحكوم عليه لمرة واحدة فقط.

يتميع السجين بحسن السير والسلوك.

يبقى على نصف محكومية الحق العام.

يدفع السجين 18 ألف ريال عن كل سنة حكم عليه فيها.

يستثنى من تلك المبادرة سجين الحق الخاص بالمملكة، وجاء الهدف من إطلاق المبادرة إدارة الطاقة الاستيعابية للسجون ليتم تقليل عدد سجناء الحق العام بدفع مبلغ مالي لمصلحة السجون، والمساعدة في تحسين سلوك السجناء، كما تساهم تلك المبادرة في تحسين وتحديث برنامج الإصلاح بالسجون باستخدام تلك المبالغ التي تدفع بالقيام بالإصلاحات وتحديث السجون.