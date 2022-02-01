التقديم وشروط القبول في وظائف مراقبين قياس 1443 والمستندات المطلوبة للتوظيف

التقديم وشروط القبول في وظائف مراقبين قياس 1443 نقدم لكم رابط التقديم على وظائف مراقبين قياس 1443 والشروط الواجب توافرها حتى يتم قبولكم في الوظائف، ويعتبر هذه الوظائف هي عبارة عن قياس مدى فهم الطلاب في المملكة العربية السعودية للأسئلة وقدرتهم على حلها وفهمهم وكذلك تحصيلهم للأسئلة المنطقية والمسائل، وهذه المرحلة أهم من مرحلة نجاح الطالب في الاختبار نفسه، وقامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة هذه الفرص للطلاب السعوديين ولكن بعد انتهائهم من تحضير الماجستير والنجاح فيه.

طريقة التقديم على وظائف مراقبين قياس 1443

إذا كنت تريد التسجيل في وظائف مراقبين القياس يمكنك اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للمركز الوطني للقياس في السعودية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “أنشطة مراقبة القياس”.

ثم قم بكتابة كل البيانات والمعلومات الخاصة بك وبالتسجيل بعد أن يتم ترشيحك للوظيفة.

وبعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “متابعة” ثم قم بكتابة الرقم الخاص بالتسجيل.

اكتب سنة ميلادك ثم قم بالنقر على أيقونة “متابعة” ثم قم بالضغط على خانة “الشروط”.

سجل بعد ذلك كل المعلومات الشخصية الخاصة بمراقب المادة وكذلك المعلومات الإضافية الخاصة به.

المناطق المتوفر بها وظائف القياس في المملكة العربية السعودية

عرعر.

الحناكية.

الوادمي.

تبوك.

حائل.

الجوف.

تيماء.

الشروط الواجب توافرها في المواطن للتقديم على وظائف مراقبة القياس

يجب أن يكون المتخرج سعودي الجنسية ويعيش في أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

على المواطن السعودي المتقدم أن يكون لديه خبرة بالوظيفة كافية تمكنه وتساعده في أدائها.

كما أنه يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس في أي من تخصصي الإدارة أو الحاسب الآلي.

الوظائف الشاغرة في وظائف مراقبة القياس

محلل نظم التحول الرقمي.

مدير البرنامج.

أخصائي بيانات رقمية.

أخصائي إستراتيجية تحول رقمي.

رئيس مركز اختبارات المحوسب.

الأوراق التي يجب إحضارها للتقديم على الوظيفة