نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي برقم الهوية لشهر رجب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إيداع المبالغ الخاصة بمعاشات الضمان الاجتماعي 1443 في حسابات المستفيدين والمستفيدات، حيث تضمنت المبالغ المعاش الأساسي والمساعدات النقدية التي يتم صرفها من أجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء المستحقة لشركة الكهرباء عن المستحقين والمستحقات، ويمكن الآن لكافة المستحقين والمستحقات لصرف تلك المعاشات الاستعلام برقم الهوية وهو ما سوف نتناوله في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي برقم الهوية بعد إيداعه

تعد المبالغ التي تودعها وزارة الموارد البشرية للفئات المستفيدة من معاش الضمان ذات أهمية كبرى للفئات المستحقة له وهم الفئات الآتية:-

من بلغ سن الشيخوخة ذكر أو أنثي.

عاجز عن العمل سواء عجز دائم أو عجز مؤقت أو معاق.

الأسرة غير المعولة وتتضمن المطلقة مع الأبناء والأرملة مع الأيتام.

الأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل وتشمل المطلقة والأرملة والمهجورة والمعلقة وزوجة الغائب أو المفقود وزوجة المدمن على المخدرات.

الأيتام وهم يتيم الأب، يتيمة الأب.

مجهول الأب أو الأبوين ، مجهولة الأب أو الأبوين.

ويمكن الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي برقم الهوية باتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم اختيار قطاع الخدمات الإلكترونية.

2- الضغط على خيار الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني.

3- يتم ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح من رقم الهوية ورقم الضمان الاجتماعي ثم يتم إدخال كود التحقق البشري.

4- يتم الضغط على زر عرض.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المستفيدين والمستفيدات من معاش الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الرصيد بشكل إلكتروني وذلك من باب التسهيل عليهم، حيث يتم عادة إيداع المبالغ في مواعيد محددة في حساباتهم تكون في الغالب في النصف الأول من كل شهر هجري، وتعد المبالغ التي يتم إيداعها للفئات المستحقة ذات أهمية كبرى بالنسبة حيث أنها تسهم في رفع حالاتهم الاجتماعية ومستوى معيشتهم.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1443:-

من المقرر أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1443 اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 وذلك وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يمكن للمواطنين المستحقين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الدخول برقم الهوية من أجل الاستعلام عن المبالغ المودعة لهم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.