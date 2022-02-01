سلفة خلال دقائق من منصة سلفة تمويل سريع وموافقة فورية الشروط وخطوات التقديم

تقدم منصة سلفة تمويل فوري خلال دقائق من طلب التمويل دون الحاجة تحويل راتب وبدون فائدة تذكر حيث تعمل منصة سلفة تقدم التمويل السريع الطارئ عند التعرض لأي موقف يحتاج إلى دعم مالي ويستخدم هذا النوع من التمويلات في تسديد مصاريف الدراسة أو في قضاء إجازة نهاية الأسبوع أو تصليح المركبة أو أي موقف طارئ يتعرض له العميل، ولكى تحصل على تمويل سلفة يجب توفر عدة شروط وهو ما سوف نوضحها بداخل المقال وكيفية التقديم على السلفة وكذلك أهم البنوك التي تتعامل مع منصة سلفة، حيث تعتبر منصة سلفة للتمويل السريع هي أحد أشكال منصات الدعم السريع الموجودة في المملكة والتي يستطيع أي شخص في المملكة أن يحصل على التمويل السريع سواء كان في المنزل أو في العمل أو المدينة أو القرية وتستخدم المنصة التقنيات المالية الحديثة حتى يتم التمويل الشخصي الطارئ بخطوات سريعة وتصرف فور اتمام الطلب عليها.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل السريع من منصة سلفه:

للحصول على سلفة الفورية من منصة سلفة يجب توافر الشروط التالية:

يجب على الشخص المتقدم أن تكون جنسيته سعودية لا غير.

من الضروري أن يكون عمر المتقدم بحد أدنى 18 عاماً حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك.

تكون فترة العمل الخاصة بالشخص المتقدم في حالة كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي حوالي 3 شهور، وفي حالة أن الشخص المتقدم يعمل في القطاع الخاص يكون فترة عمله في هذا القطاع بحد ادنى 6 شهور.

أن يكون الراتب الشهري بحد أدنى عن 4000 ريال سعودي.

اهم مزايا التمويل السريع من منصة سلفة :

تتميز منصة سلفة بإنها يمكن الحصول على المبلغ السلفة والسداد بطرق سهلة بدون متاعب حسب اتفاق الشخص المتقدم حسب ظروفه واحتياجاته والدخل الشهري له.

أن يكون الشخص المتقدم له هامش ربح تنافسي

ضرورة أن تتوافق أحكام سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

البنوك التي تصرف لعملائها سلفة وتتعامل مع منصة سلفة:

مصرف الإنماء السعودي.

البنك السعودي الفرنسي.

بنك الرياض السعودي.

البنك العربي السعودي.

البنك السعودي للاستثمار.

مجموعة سامبا المالية.

بنك الأول السعودي.

بنك الجزيرة.

مصرف الراجحي السعودي.

بنك ساب السعودي.

البنك الأهلي سعودي.

بنك البلاد.

كيفية التقديم للحصول على التمويل السريع من منصة سلفه:

للحصول على التمويل السريع الفوري من منصة سلفة يجب اتباع الخطوات الاتية: