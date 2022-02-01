الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر المنصة الوطنية الموحدة برقم الهوية

من أهم الاستعلامات التي توجد في السعودية هو الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة ويقوم بالاستعلام عن ذلك كل شخص مقيم ومتواجدة في السعودية وكل وافد ومقيم إليها، كانوا قديما لكي تستطيع الاستعلام عن ذلك عليك أن تذهب الى مكتب الجوازات لكي تتعرف على كل شىء خاص بتأشيرة الخروج والعودة والان يمكنك الاستعلام عن طريق الانترنت.

وانت في منزلك تستطيع الاستعلام عن كل شىء خاص بتأشيرة الخروج والعودة في السعودية، يوجد طريقة وخطوات يجب أن تتبعها لكي تحصل على كل المعلومات التي تحتاج إليها عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية حتي تستطيع الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بكل سهولة فلن تجد أي صعوبة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

اول شئ تقوم به هو الذهاب الى الرابط المباشر للمنصة الخاصة بابشر وتضغط على كلمة تسجيل الدخول.

تبدأ بعد ذلك أن تضغط على كلمة الدخول وذلك عن طريق خدمات الأفراد.

ثم تختار القسم الذي يكون مختص فقط بجميع الاستعلامات الإلكترونية.

تضغط على كلمة تبويب للجوازات التي تكون متوفرة وسوف تجد هذا الاختيار بعد اختيار تبويب للاستعلامات الالكترونية.

بعد ذلك تذهب الى الإستعلام عن تاشيرة الذهاب وايضا العودة التي تكون متوفرة وسوف تجدها بين جميع للاستعلامات التي تكون متاحة ومتوفرة في منصة البشر.

ثم تقوم بكتابة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بك في الخانات الفارغة.

وقبل ان تضغط على كلمة تسجيل عليك ان تقوم بالتاكيد من كل المعلومات والبيانات التي قمت بكتابتها وبعد ذلك تضغط على كلمة التفاصيل وسوف يتم عرضها.

بعد ان تقوم باتباع هذه الخطوات سوف تستعمل ونتعرف على كل التفاصيل الخاصة بتاشيرة الذهاب والعودة وهذه التاشيرة تساعد كل شخص يقوم بالتقديم عليها لكي يعود الى السعودية.

المدة المحددة بتاشيرة الخروج والعودة

تقوم الجوازات في المملكة العربية السعودية بالاحتساب لتحديد المدة الخاصة بتاشيرة الخروج والعودة ويتكون المدة المحددة لها مختلفة ومتنوعة فمنها مدة بتكون بدايتها من شهرين او 3 شهور او 4 شهور او 6 شهور.