من خلال أبشر كيفية وخطوات تغيير المؤهل العلمي

نظراً لتعدد المنصات الإلكترونية الخدمية بالمملكة لما لها من مزايا عديدة والتي تقدم خدماتها المتعددة لكافة المواطنين بجميع الوزارات المختلفة فإن أهمية منصة أبشر لاتقل أهمية بل تأتي في مقدمة وأهم المنصات حيث تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية وتعتبر من أهم المنصات التي تقدم خدماتها بالمملكة ومن أهم ما تقدمه كيفية تغيير المؤهل العلمي، ومن خلال مقالي سوف نوضح خطواته بالتفصيل والاوراق المطلوبة كما سوف نوضح أهم مزايا منصة ابشر وما تقدمه من خدمات للمواطنين، لذا وفرت المنصة الإلكترونية أبشر خدمة تغيير المؤهل إلكترونياً عبر استخدامك لشبكة الإنترنت، تلك المنصة التي أنشأتها وزارة الداخلية بالمملكة السعودية من أجل تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية.

كيفية تغيير المؤهل العلمي من منصة أبشر :

لكي يتم تغيير المؤهل العلمي عبر منصة أبشر الإلكترونية يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي:

أدخل على رابط المنصة الإلكترونية أبشر .

ثم عليك بالضغط على أيقونة (أفراد) خدمات إلكترونية متكاملة.

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة (كلمة المرور واسم المستخدم)

كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.

انتظر وسوف تجد أيقونة مكتوب فوقها تسجيل الدخول أنقر عليها وأنتظر قليلاً.

بعدها سوف ترسل لك رسالة عبر الهاتف تحتوي على كلمة مرور، أكتبها بالحقل الفارغ.

ثم عليك بالضغط على القائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

انتظر قليلا سوف تلاحظ في الصفحة خيار مكتوب فوقه الأحوال المدنية انقرعليها.

شاهد ستجد انها تتفرع منها قائمة أختر المعلومات الشخصية.

ومن المعلومات الشخصية أنقرعلى مستوى التعليم.

عند التوجه إلى مركز الأحوال المدنية وتغيير البيانات يقوم الشخص بإضافة آخر مؤهل علمي لك حصلت عليه، بالإضافة إلى ضرورة رفع صورة منه على أن تكون صورة طبق الأصل.

ثم عليك بالضغط على تأكيد التغيير، وبذلك يكون قد تم التغيير بنجاح.

مميزات منصة أبشر الإلكترونية:

من اهم مزايا ابشر تيسر لك عرض كافة البيانات والمعلومات الخاصة بك من أجل استخدامها بشكل أوسع.

من مزايا ابشر حلت محل الطرق التقليدية التي تجعلك تبذل كثير من الوقت والجهد.

من مميزات منصة ابشر تقدم المنصة أكثر من مائتين خدمة إلكترونية متنوعة.

تربط الكثير من المؤسسات الحكومية التي تؤدي عملها في نمط وسياق واحد.

المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة لتغيير المؤهل العلمي:

شهادة طبق الأصل من المؤهل العلمي الجديد.

بطاقة الهوية الوطنية للشخص المتقدم

كيفية تغيير المؤهل الأكاديمي :

اولا اذهب لأقرب فرع من فروع مكاتب الأحوال المدنية.

ثم عليك بطلب رقم وأنتظر الدور حتى يأتي ثم تقديم الاستمارة بعد التعديل.

ثم تقوم بكتابة وملء جميع البيانات المطلوبة منك في النموذج، مع التأكد من صحة البيانات التي تكتبها.

ثم تقوم برفع الاستمارة للموظف من أجل استكمال الأوراق.

خطوات تعديل بياناتي في الأحوال المدنية :