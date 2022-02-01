نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل سند محمد بن سلمان خطوات التسجيل فى البرنامج وماهى شروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد قام سند محمد بن سليمان بإنشاء برنامج اسمه سند وهذا البرنامج يساعد أي شخص يحتاج إلى المساعدات المالية والمادية، إذا كنت أعزب وتريد أن تتزوج وتحتاج إلى مساعدة مادية لشراء كل ما تحتاج إليه من أجل زواجك فيمكنك أن تقوم في برنامج سند الذي يساعد كل شاب يريد أن يتزوج عن طرق الدعم المادي في السعودية.

كل شباب السعودية الغير قادرين والمحتاجين إلى المساعدة يمكنهم أن يقوموا بالتسجيل في برنامج سند للدعم المادي في مرحلة الزواج، قد تم إطلاق هذا البرنامج او المبادرة في سنة ألفين وثمانية عشر ويوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتعرف عليها اولا قبل التسجيل في البرنامج.

شروط الحصول على الدعم المادي من برنامج سند

· يجب أن تكون سعودي الجنسية.

· يجب أن يكون سن الشخص الذي سيتزوج لا يقل عن أربعين سنة ويزيد عن واحد وعشرين سنة ويجب أن يكون سن الفتاة التي سيتزوجها أكثر من ثمانية عشر سنة.

· لكي تستطيع الحصول على الدعم المالي أو المادي من برنامج سند يجب أن تكون قد أكملت سنة في المرحلة الدراسية الثانوية.

· أن تكون هذه هي أول مرة للزواج وذلك لكي تحصل على الدعم المادي من برنامج سند.

· عقد الزواج الخاص بك يجب أن لا يمر عليه أكثر من سنة.

· المرتب الخاص بالشخص الذي سيتزوج يجب أن لا يكون أكثر من أربعة آلاف ريال سعودي كل شهر.

كيفية التسجيل في برنامج سند للدعم المادي

· الضغط على الرابط الخاص بالمبادرة ثم الدخول إلى الصفحة المختصة بها في برنامج سند للمساعدة المادية للزواج.

· تقرأ كل الشروط الخاصة بالبرنامج قبل التسجيل فيه.

· بعد ذلك تقوم بإنشاء حساب خاص بك.

· تملأ جميع البيانات الخاصة بك.

· ثم تكمل التوعية المادية الخاصة بالبرنامج.

· لا يوجد دفع أي رسوم لبرنامج سند فالتسجيل فيه والحصول على الدعم المادي مجانا بدون رسوم.

· المبلغ الذي تم تخصيصه من برنامج سند بجميع الشباب الغير قادرين لمساعدتهم على الزواج هو الفين ريال سعودي وهذا المبلغ يساعد في زواجك.