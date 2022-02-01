سلفة 300.000 ألف ريال سعودي من بنك الرياض تمويل شخصي للمواطن السعودي

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي للمواطن في المملكة العربية السعودية من خلال بنك الرياض ويمكن للمواطن الحصول على سلفة قدرها 300.000 ألف ريال سعودي من ضمن دعم وخدمات البنك وذلك دون تحويل الراتب ويعد ضمن أحد البرامج التمويلية التي يدعمها بنك الرياض في المملكة العربية السعودية، وهو برنامج مخصص للخدمات المالية الحكومية الخاصة بالراتب، وهو برنامج مخصص للمساعدات المالية، وهو مخصص للراتب الشخصي للمواطن، وهو أيضاً مخصص للرعاة ويقدم البنك التمويل لجميع الفئات في المجتمع بدون هامش ربح وبالتقسيط لعام 2022 متوافق مع أحكام الشريعة الإسلام.

تمويل شخصي من بنك الرياض

يمكن للمواطن السعودي الحصول على سلفة 300.000 ريال سعودي أو الحصول على تمويل شخصي وذلك من خلال بنك الرياض، الذي يتيح العديد من المزايا منها الحصول على تسليف مبلغ بسيط بدون كفيل في دقائق معدودة، وكذلك قرض تمويلي كبير يصل إلى 300 ألف ريال على فترات سداد وقسط مُيسر يصل إلى 5 سنوات، والذي يتوافر للسعوديين فقط، ويمتاز بفترات سداد ميسرة مع هامش ربح تنافسي، وذلك خلال حلول مصرفية معتمدة مثل خدمة التمويل بالتورق، أو المرابحة في المملكة العربية السعودية.

شروط سلفة بنك الرياض

من شروط حصول متقدم طلب التمويل الشخصي من بنك الرياض وهي:-

ألا يقل راتب المتقدم على طلب القرض عن 10.000 ريال سعودي.

عمر المتقدم لا يقل عن 23 عام.

التمويل الشخصي بدون تحويل راتب فقط لموظفي البنك.

يجب أن يكون عامل في قطاع عام أو خاص ولا تقل مدة عمله عند التقدم بطلب التمويل عن عام.

ألا يكون على المتقدم لديه إلتزامات أخرى تستقطع من راتبه أكثر من 33% من الإجمالي.

كيفية التقديم على قرض الشخصي بنك الرياض

يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لبنك الرياض، لجميع الخدمات والدعم المادي التي جعلته من أفضل بنوك المملكة السعودية وذلك بتعبئة الطلب ثم الذهاب لأي فرع من فروع البنك ومعك شهادة تعريف الراتب المستخرجة من جهة العامل الخاصة، ولابد من تعبئة النموذج المتاح للطالب وإرساله بالبنك ثم الانتظار للتواصل معك من المختصين والذهاب للفرع لاستكمال المتطلبات المطلوبة.