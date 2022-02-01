رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa والتسجيل الجديد عبر منصة الدعم والحماية والرد على تساؤلات المواطنين المسجلين بالمقطوعة منذ 2019 والراغبين في التسجيلات الجديدة على رابط الضمان الاجتماعي المطور، كما يتم الرد على الموعد المتوقع لإيداع وصرف مقطوعة الضمان بالفترة الماضية بعد توقف ظهور أخبار عنها لحوالي عامين مضوا، ويأتي صرف المساعدات المقطوعة ضمن برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم الدعم لمستفيدي الضمان وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

“بالرقم المدني” رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة sbis.hrsd.gov.sa وهل تنزل قريبا

تسعى منصة الدعم والحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل التحديثات المستمرة بالمنصة وتطوير المنظومة بما يعود بالنفع على المواطنين بالمملكة، وخاصة الغير قادرين على العمل أو أصحاب الدخل المنخفض من ابناء الوطن، وإضافة العديد من الخدمات إلى الخدمة الرئيسية للمنصة والتي تأتي بالنفع على الفرد والمجتمع، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية للقادرين على العمل لتوفير فرص مناسبة لهم وعدم الاعتماد بشل مستمر على رواتب الضمان.

خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يتم تقديم رواتب شهرية لمستفيدي الوزارة لغير القادرين على العمل أو أصحاب الدخل الأقل من الحد المانع للضمان.

تقوم الوزارة بتقديم الدعم المطلوب وتقديم برامج التدريب والتأهيل لمستفيدي الضمان القادرين على العمل.

يتم تقديم برامج خاصة للتأهل الشامل والتي تعتمد على التقارير الطبية المعتمدة والتي يتم تحديثها لضمان الحصول على الدعم.

تقوم الوزارة بتقديم خدمة المبالغ المقتطعة لسداد نفقات خاصة لمستفيدي الضمان، والذي سمي ببرنامج المساعدات المقطوعة.

كيفية الاستفادة من خدمات منصة الدعم والحماية

هل يتم صرف المساعدات المقطوعة قريبا

هو السؤال المستمر من مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخاصة للمسجلين من قبل بالمساعدات المقطوعة والذي قاموا بالحصول عليها في سنوات مضت، وكانت الوزارة تقوم بصرف المبالغ التي تقدر بحوالي 10 ألف ريال إلى 30 ألف ريال مرة أو مرتين في العام لمستفيدي الوزارة، حسب الحاجة الخاصة بهم بعد الموافقة على الميزانية الخاصة بها، إلا أن الوزارة لم تعلن عن أخبار جديدة في الأعوام السابقة عن مواعيد جديدة للصرف، وقامت بإطلاق براج دعم جديدة فيها، إلا أن الوزارة أعلنت منذ فترة قليلة عن نقل بيانات المستفيدين من رابط التسجيل القديم بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي إلى رابط منصة الدعم والحماية، والذي يكون بتحديث البيانات والاندراج تحت الشروط الجديدة لاستحقاق الضمان المطور.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة