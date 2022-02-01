نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد نزول الضمان sbis hrsd gov sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين كل ما يتعلق بأهلية الضمان الاجتماعي المطور، والتي يبحث عنها الجميع في المملكة من مواطنين ومواطنات، حيث إن البحث عنها ما زال مستمرا وخاصة بين الأشخاص الذين تقدموا على نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تعلن وزارة الموارد البشرية والموارد الاجتماعية عن أسماء المقبولين في الضمان الجديد بشكل تدريجي وهذا نظرا للأعداد الضخمة التي تقدمت، وسنتعرف معكم على طريقة الاستعلام عن الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور، وموعد نزول الضمان، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منذ حوالي 3 أشهر عن نظام الضمان الاجتماعي المطور، والذي جاء ليكون أكثر شمولية عن نظام الضمان الاجتماعي القديم، والذي يقدم العديد من المميزات للمستفيدين، والتي تسعى بشكل عام إلى توفير الدعم للمستحقين بشكل فعال، وتقديم التدريب وتأهيل الكفاءات السعودية وتطويرها للمنافسة في سوق العمل، والتحول إلى الاستقلال المادي.

حيث تابعنا مع حضراتكم كل ما جاء في البيان الخاص بالضمان الاجتماعي الجديد في مقال قرارات الضمان الاجتماعي المطور 1443.

وقد تقدم حتى الآن على نظام الضمان الاجتماعي الجديد ما يزيد عن 220 ألف أسرة سعودية، وقد شرحنا لكم كيفية التقديم في مقال التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أما بالنسبة للإعلان عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، والتي يبحث عنها الجميع في خلال هذه الأيام، حيث إن هذا الموضوع يثير قلق العديد من الأسر التي تقدمت، ونود أن نعلمكم أنه لا داعي للقلق على الإطلاق، حيث إن عدد الطلبات التي لدى الوزارة كبير جدا، والوزارة تبذل قصارى جهدها في عملية الفرز والقبول.

حيث ترسل الوزارة للأسر المقبولة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد رسائل SMS بخصوص قبولهم وهذا بشكل تدريجي، كما ويمكنكم الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيا بكل سهولة، وهذا كما سنشرح لكم في الأسطر القادمة.

الاستعلام ع الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط الرسمي sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول بالحساب الخاص بك أو عن طريق النفاذ الوطني.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بك.

في شريط القوائم اختر الطلبات.

سيظهر لك الطلب الخاص بك والحالة الخاصة به “مقبول أو ما زال في الانتظار”.

متى ينزل الضمان؟

وفي حالة قبولك في الأهلية فإنك ستتساءل بالطبع عن موعد نزول الدعم الخاص بك، والذي سينزل في خلال أسبوع من وصول رسالة القبول الخاص بك، وهذا كما أكدت لنا العديد من المصادر، فتابعوا معنا في موقع ثقفني.