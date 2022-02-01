استعلم الان عن الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية بالسجل المدنى او رقم الهوية ورابط منصة الدعم1443

استعلم الان عن الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية ، يسأل معظم المواطنين السعوديين عن طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443، لكي يستطيعوا الحصول على الدعم المالي المقدم من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والهدف من دعم الضمان الاجتماعي هو توفير عمل مناسب بعد الانتهاء من التدريب والتأهيل، كما أنه والحد من أهم برامج العم في السعودية والتي تعمل على توفير الدعم النقدي لكل من يحتاج الاستمتاع بحياة كريمة، وتم تأسيسه بعد أن عان الكثير من المواطنين في السعودية من كارثة انتشار فيروس كورونا الذي جعلت البعض يعاني من قلة العمل وكسب المال.

استعلم الان عن الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور لابد من التسجيل أولاً لذا يتوجب اتباع بعض خطوات الاستعلام التي تتلخص في التالي:

لابد في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

ثم يتم النقر على كلمة الاستعلام.

ومن ثم يتم اختيار خدمات الموقع وكتابة رقم الضمان الاجتماعي والحالة المدنية.

والنقر على إدخال رمز التحقق بالمكان الخاص به.

الضغط بعد ذلك على أيقونة استعلام وسوف تظهر لكم كافة التفاصيل المراد الحصول عليها.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

لابد من أن يتوفر بضعة شروط في الأشخاص الذين يرغبون الحصول على دعم الضمان الاجتماعي 1443 وهي كالتالي:

لابد من أن يكون مواطن سعودي الجنسية.

لابد من ألا يقل عمره عن 35 سنة.

يجب أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

لابد من ألا يكون لديه سجل أو نشاط تجاري.

يجب أن لا يكون لديه عقارات أو أصول خاصة به.

على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي.

يجب على الأشخاص أن يكونوا مسجلين من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية الموارد البشرية.

يجب عليه أن يقوم بتقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة التي تدعم الطلب.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

من الآن يمكن للمواطن السعودي أن يقوم بالاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية عن طريق الخطوات التالية: