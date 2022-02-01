هذا موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الثانية فبراير 2022 وأهم شروط الاستحقاق والتسجيل

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور، أعلنت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، خلال الفترة الماضية عن اعتماد نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية، وهو الامر الذي جاء بمجموعة من الأهداف والتحديثات الجديدة التي تضمن تقديم الدعم للفئات المستحقة من الضمان الاجتماعي في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، وفي هذا التوقيت تزداد علميات الذبح للتعرف على موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور وكذلك التعرف على الضوابط والشروط الخاصة بالحصول على المعاش، وإليكم من خلال هذه السطور موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور والتعرف على أهم الضوابط والشروط الخاصة باستحقاق المعاش.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بالإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية. فمن المقرر ان يتم طرح المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور او دعم الضمان الاجتماعي السعودي للمستحقين مع بداية كل شهر هجري، حيث يتم صرف المعاش في اول يوم من الشهر الهجري على أن يتم تأجيل الصرف لمدة يوم في حالة موافقة هذا اليوم لاحد أيام العطلات او الاجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية، او في بعض الحالات يتم صرف المعاش الخاص بالشهر الهجري الجديد في اخر أيام الشهر الهجري السابق له.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ( المطور “) بالتفصيل

شروط وضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باستحقاق الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.

من الضروري ان يكون المستحق الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

يشترط ان يكون المستحق من الفئات التي قد تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية رسميا والتي تتضمن المرأة الارملة او المطلقة او ابناء الارملة او المطلقة والأشخاص ذوي الإعاقة والايتام.

يجب ان يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيم بشكلٍ دائم داخل الأراضي السعودية.

يشترط توافر كافة الضوابط والشروط والاحكام الخاصة بامتلاك ثروة في السعودية.

في حالة كان العائل متزوج اكثر من مرأة يمكنه التواجد في اكثر من اسرة.

يجب تقديم كافة المستندات والمتطلبات اللازمة للتقديم.

موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ان موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي القديم سيكون يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022 الثاني من شهر فبراير 2022 ميلادياً وهو الذى يوافق هجرياً 1 / 7 / 1443، الأول من شهر رجب ويجدر الإشارة الى انه قدم تم صرف الدفعة الاولي من معاش الضمان الاجتماعي المطور يوم 20 يناير وعليه فانه من المتوقع ان يتم صرف الضمان الاجتماعي المور أيضا يوم 20 فبراير هذ فى حاله لم يتم تعديل الموعد.