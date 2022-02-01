طريقة التسجيل في تكافل الطلاب بالسعودية 1443 وشروط التقديم وموعد صرف الدعم

طريقة التسجيل في تكافل الطلاب بالسعودية تعد هذه الخدمة من أهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الطلاب و أولياء الأمور حيث يتوفر لهم العديد من المساعدات والخدمات سواء المادية وغير المادية مثل الكسوة و البرامج التأهيلية التي تساعد على تأهيل الطلاب بشكل الصحيح، لذلك يبحث عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين من أولياء الأمور عن طريقة التسجيل في دعم تكافل الطلاب والشروط التي حددتها المملكة لقبول الطلب لكي يستطيعون الحصول على الدعم والاستفادة من كافة الخدمات و المساعدات التي يقدمها يقدمها برنامج دعم الطلاب وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

طريقة التسجيل في برنامج دعم تكافل الطلاب بالسعودية

يمكنك التسجيل فى دعم تكافل الطلاب بالسعودية إلكتروني من خلال موقع تكافل الخيري، حيث تقدم المؤسسة العديد من الخدمات التي تعمل على مساعدة ومساندة المواطنين ومن أهم هذه الخطوات هي دعم تكافل الطلاب، طريقة التسجيل هي:

يقوم ولي الأمر بالدخول إلى منصة مؤسسة تكافل الخيرية.

ثم قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب او تسجيل طالب جديد.

على الفور سيظهر أمامك نموذج التسجيل.

قم بملئ البيانات المطلوبة من الاسم، رقم الهوية، رقم جوال ولي الأمر.

بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك أسفل الشاشة.

ثم الضغط على أيقونة متابعة.

على الفور سيتم ارسال كود التحقق في رسالة نصية على جوالك.

قم بإدخال في الخانة المخصص لها.

ثم استكمال البيانات ثم الضغط على تسجيل.

شروط التقديم في دعم تكافل الطلاب بالسعودية

هناك بعض الشروط التي يشترط توافرها في المتقدم لدعم تكافل الطلاب، الشروط هي:

أن تكون الأسرة المتقدمة سعودية الجنسية.

يشترط أن يكون ولي أمر الطالب مسجلا في نظام الضمان الاجتماعي.

ألا يزيد دخل الأسرة المتقدمة عن 6000 ريال سعودي.

لابد أن يكون الطالب منتظم بشكل دائم فى حضور المدارس.

أن يكون الطالب حسن السلوك.

رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

موعد صرف دعم تكافل الطلاب بالسعودية

تخدم هذه المؤسسة الملايين من الطلاب والطالبات من أكثر من 17 مدرسة، وأعلنت المؤسس أنه تم إيداع قيمة الدعم الكلي وهي 134 مليون ريال سعودي، وسيتم صرف هذا الدعم مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد.