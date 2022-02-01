نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن موعد قبول الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور ، هو الشاغل الرئيسي للكثيرين من مواطني المملكة وذلك لأهميته الكبيرة ودعمه للكثيرين من الفئات المختلفة والذين يمكنهم تلبيه متطلباتهم اليومية، من خلال الحصول علي الراتب الشهري، فقد وضحت الجهات المعنية بالموارد أن موعد قبول المتقدمين للضَمان المطور بالدفعة الثانية سيتم قبول أهليتهم خلال أيام معدودة، فقد تم في نوفمبر من العام الماضي تفعيل المملكة لنظام جديد يسمي نظام الضَمان الاجتماعي المتقدم، وتم قبول الدفعة الأولي منه، والآن ينتظرون المسجلين قبولهم بالدفعة الثانية من الضَمان الاجتماعي المطور، واليكم كافة تفاصيل الدفعة الثانية.

الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية

يهدف النظام الجديد الذي تديره وزارة الموارد البشرية إلى توفير الاستقرار ووضع الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأكثر احتياجًا واستحقاقًا، فقد بدء تلقي طلبات المرشحين للضمان الجديد منذ 20 نوفمبر 2021 وتم الإعلان في يناير الماضي عن قبول أول دفعة بالضمان بعد استحقاق الأهلية، وتم توجيه رسائل القبول عبر حسابهم الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم صرح وكيل وزير الموارد ببث له عن بدء إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين من الدفعة الأولي في 20 يناير 2022، ووضح انه يتم استقبال طلبات المرشحين حتي 23 من مايو المقبل، وان الموارد تقوم بفرز طلبات المستحقين من الدفعة الثانية والإعلان عنها فور الانتهاء.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

لا تزال وزارة الموارد البشرية تسمح للمواطنين من مستحقي معاش الضمان القديم الاستعلام عن كل ما يخص رواتبهم بمنصة الضمان الاجتماعي، ونوهت أنها تقوم بموازنة العمل بين منصة الدعم والحماية الاجتماعية ومنصة الضمان القديمة، وتعمل المنصتان حتي الثالث والعشرون من مايو المقبل، وانه في هذا التاريخ سيتم إغلاق المنصة الحالية ونقل المستفيدين تدريجياً بعد فحص ودراسة الملفات المؤهلة وفقاً لشروط النظام المطور، ويستطيع أي مواطن مستوفي الشروط التسجيل من خلال اتباع التالي:

الدخول لرابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية من المتصفح الخاص بك.

تسجيل حساب جديد عن طريق الاسم وكلمة المرور.

اختيار تسجيل بالضمان الاجتماعي المطور.

كتابة كافة البيانات والمعلومات بشكل صحيح في أماكنها.

يجب إدراج رقم جوال وبريد إلكتروني صالح.

تأكيد هوية المرشح من خلال رسالة نصية عبر الهاتف.

تقديم المستندات التي تحتوي علي جميع الدخل المكتسب.

الضغط علي أيقونة تقديم الطلب.

وضحت الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية بتويتر أن موعد صرف راتب الضمان القديم يتم حالياً وفقاً لما هو كان عليه ولا يوجد تغير، وعند شمول الضمان الاجتماعي المطور والقديم معاً سيتم إشعار المستفيدين بذلك.