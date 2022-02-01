ايقاف الدراسة في السعودية الفصل الثاني 1443 لجميع المراحل التعليمية “التعليم توضح التفاصيل”

حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية الفصل الثاني 1443، كشفت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها بعد مشاورة وزارة الصحة والسكان عن حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية الفصل الثاني 1443 ضمن قرارات الوزارة الأخيرة، حيث أوضح البيان أنه تم نفي هذا الخبر بشكل قاطع ، وخاصة بعد أن صرح وزير التعليم السعودي بقرار استكمال الدراسة الحضورية في المدارس، بما في ذلك عودة طلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال للدراسة،وقد بدأ بالفعل الحضور في المدارس منذ يوم 23 يناير ، 2022 هـ الموافق 20 جمادى الثانية 1443 هـ، ونقدم لكم في هذا المقال كافة تفاصيل ذلك، تابعو.

حقيقة ايقاف الدراسة في السعودية الفصل الثاني 1443

مازال البحث عن حقيقة ايقاف الدراسة في المملكة السعودية الفصل الثاني 1443والقرارات الوزارية الأخيرة هي الشغل الشاغل لدى الكثير من أولياء الأمور الآن، وخاصة بعد رصد تزايد في الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ومتحوره الجديد اوميكرون، لذلك أثارت القرارات الوزارية الأخيرة بشأن استئناف الدراسة الحضورية الكثير من الجدل من قبل أولياء الأمور خوفا على سلامة ابناءهم، و قد أعلنت الجهات المعنية بأنه جاء قرار الوزارة بالعودة في الحضور لصالح الطلاب في المقام الأول، كما شددت الوزارة على مدى حرصها على أمن وسلامة الطلاب ، وأكدت أن الوضع في المملكة مستقرإلى حد كبير في الفترة الحالية.

قرار الوزارة بشأن ايقاف الدراسة في السعودية 1443 وموعد الفصل الثالث

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية مؤخراً في موضوع قرارها حول حقيقة ايقاف الدراسة في المملكة السعودية الفصل الثاني 1443 حيث أكدت عدم وجود أي نية لتعطيل الدراسة في الفترة الحالية ، كما أكدت أنه يستمر الفصل الثاني بشكل طبيعي، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث في الموعد المحدد له وفقا للخطة الدراسية لعام 1443 ، على أن يكون في 20 مارس المقبل وبناءً عليه فقد شددت الوزارة على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات لاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وخاصة بعد اكتشاف طفرة جديدة من الفيروس والذي أطلق عليه اسم أوميكرون.