نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الأسر المنتجة من الضمان وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض الأسر المنتجة من الضمان يعتبر قرض الأسر من ضمن القروض التي يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديمها في المملكة العربية السُّعُودية وهذا لرعاية المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة وذلك بشرط توافر الشروط التي قام البنك بتحديدها حتى يتم الحصول على القرض ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح كافة الشروط والأحكام التي قام البنك بوضعها ونحن إلى ذلك سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور المهمة التي تخص هذا الموضوع.

شروط قرض الأسر المنتجة من الضمان 1443

قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع بعض الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها لمن يرغب في الحصول على قرض الأسر المنتجة بينما تختلف الشروط حسب برنامَج التمويل سواء كان التمويل المباشر أو التمويل الغير مباشر وسوف نقوم بتوضيح ذلك.

أولا: شروط التمويل المباشر

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً.

لا بد من عدم ملكية المتقدم سجل تجاري.

يشترط على المتقدم أن يقوم بتقديم إثبات سكن مقبول عند البنك.

يجب ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص بالمتقدم عن 10 آلف ريال سعودي وذلك يكون دون النشاط.

لا بد من أن يكون المشروع من ضمن أنشطة الأسر المنتجة التي تم اعتمادها من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.

يشترط إصدار شهادة الأسر المنتجة وأيضاً وثيقة العمل الحر والقيام بتحديد نشاط المشروع.

على المتقدم للحصول على قرض الأسر المنتجة بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وهي مثل (الأوراق التي تخص الضامن، برنت من موقع التأمينات الاجتماعية يوضح بيانات المدد والأجور).

ثانياً: شروط التمويل الغير مباشر

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً.

يجب عدم ملكية سجل تجاري.

القيام بتحديد نشاط المشروع.

لا بد من القيام بإصدار شهادة الأسر المنتجة وأيضاً وثيقة العمل الحر.

يشترط ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص بالمتقدم للحصول على قرض الأسر المنتجة عن 10 آلف ريال سعودي.

ينبغي أن يكون النشاط الذي يريد تمويله من ضمن أنشطة الأسر المنتجة.

يجب تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وهي مثل (الضمانات حسب متطلبات التمويل، تقديم إثبات سكن مقبول عند البنك).

كيفية التقديم على قرض الأسر المنتجة من الضمان

من الممكن أن يتم التقديم على قرض الأسر المنتجة من الضمان إلكترونياً وذلك بإتباع بعض الخطوات السهلة والميسرة التي تم وضعها من قبل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذَّهاب أولا إلى الصفحة الخاصة بالأسر المنتجة.

بعد ذلك يجب الذَّهاب إلى قنوات تقديم الخدمة.

على المتقدم للحصول على قرض الأسر المنتجة تحديد طلب التمويل سواء كان مباشر أو غير مباشر.

ثم الضغط على أيقونة إضافة طلب جديد.

بعد ذلك يتم النقر على منتجات العمل الحر.

وأخيراً يتم الانتقال إلى التمويل النقدي وذلك حتى يتم اختيار نوع التمويل الذي يريد تقديمه.

كيفية استخراج وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة

يجب على المتقدم للحصول على قرض الأسر المنتجة أن يقوم باستخراج وثيقة العمل الحر وذلك حتى يتم التقديم للحصول على القرض ويتم استخراج وثيقة العمل الحر بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج أولا إلى بوابة العمل الحر.

ثم الضغط على أيقونة إصدار وثيقتك.

وبعد ذلك يتم ملء كافة البيانات المطلوبة.

في حالة إذا كان المتقدم مسجل في أي قطاع في البرنامَج فيجب عليه الضغط على أيقونة خِدْمَات متخصصة.

ثم النقر على زر إنشاء حساب.

تدوين رمز التحقق الذي تم إرساله على الجوال.

ثم بعد ذلك يتم استكمال عملية التسجيل.

على المتقدم الإجابة على الأسئلة المذكورة.

وبعدها يتم تدوين رَقَم الهُوِيَّة وأيضاً رَقَم الجوال.

يتم إكمال بيانات النشاط.

الضغط على أيقونة التخصص.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة إصدار وثيقة عمل حر.

وفي الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بسرد شروط قرض الأسر المنتجة من الضمان وإلى جانب ذلك قمنا بذكر الشروط التي تخص كل نوع من أنواع التمويل سواء كان مباشر أو غير مباشر وأيضاً قمنا بالتعرف على طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على القرض وأيضاً تعرفنا إلى كيفية استخراج وثيقة العمل الحر.