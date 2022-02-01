بالتقسيط 50 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل للراتب عبر تمويل إمكان

شركة إمكان تمنح التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لجميع العملاء السعوديين حتى أربعة وعشرون شهر على الأكثر بموافقة فورية لجميع الراغبين في طلب التمويل الميسر لدى تمويل إمكان حيث أصبح من السهل الحصول على التمويل المناسب بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل الميسر بالشركة ومن ضمن تلك الشروط توفير سجل ائتماني سليم لكل عميل يرغب في طلب هذا التمويل ويحتاج إيضًا التمويل توفير تقرير سمة وإرساله إلى شركة إمكان عند التقديم للحصول على أفضل تمويل بموافقة فورية بالتقسيط بدون كفيل غارم أو بدون تحويل الراتب بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء عبر تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية عام 1443 هجريًا.

الشروط التي لابد من توافرها للحصول على تمويل شركة إمكان

لكي يتم الموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة يجب توفير دخل ثابت شهري مع تقرير سمة لضمان الحصول على الموافقة الفورية على التمويل ولكن هناك بعض الشروط الواجبة التي يجب توافرها قبل التقديم الإلكتروني على التمويل كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة:

لابد من توفير سجل سليم ائتماني لجميع العملاء الراغبين في طلب التمويل لدى شركة إمكان.

توفير تقرير سمة السعودي ويجب عدم تعثر العميل قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على التمويل المناسب.

فتح حساب بنكي عن طريق مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

مدة عمل مناسبة لا تزيد عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص بالمملكة.

دخل ثابت شهري يبدأ من 2 ألف ريال سعودي إلى 5 آلاف ريال سعودي على حسب ظروف كل عميل متقدم سعودي الجنسية.

مميزات الحصول على تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون التعرف على مزايا الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية كذلك ربما يبدأ مبلغ التمويل من ألفين ريال سعودي إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان الذي يخدم كل العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي الميسر بدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون تحويل للراتب الشهري بأقساط ميسرة شهرية لمدة سنتين على الأكثر لذلك نشرح لكم اليوم جميع المزايا التمويلية المتوفرة بالشركة كما يلي بالتفصيل: