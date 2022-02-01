موقع التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وألية احتساب المعاش للمستفيدين من الدعم

يبحث قطاع كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن عن آلية وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 حيث اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد الخاص بخدمات الوزارة لخدمة كافة المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على الضمان الاجتماعي، وخاصة ممن تتوافر فيهم الشروط التي حددتها الوزارة للاستحقاق، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يستهدف فئات معينة وهم الأسر الفقيرة والاولى بالرعاية من ذوات الدخل المنخفض.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

في إطار حرص المملكة العربية على دعم مواطنيها قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، من أجل استقبال طلبات جميع الراغبين في التقديم للاستفادة من خدمات البرنامج، وقد حددت لذلك مجموعة من الخطوات السهلة والتي تتمثل فيما يلي:

أولاً يجب الدخول إلى الواجهة الرئيسية للنظام من خلال الذهاب مباشرة إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. ومنها يختار المواطن “الخدمات الإلكترونية”، ومنها يقوم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك يتعين على المواطن أن يقوم بملء كافة البيانات الشخصية حتى يتمكن من تسجيل الدخول.

واخيراً يقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول ليتمكن من الدخول إلى البرنامج.

ولأننا نعلم جيداً أنّ جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين قاموا بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، يرغبون في معرفة المدة التي تستغرقها مراجعة الطلبات، حتى يتلقوا الرد بالقبول أو الرفض، فلابد من التنويه إلى أنه قد تبلغ فترة المراجعة حوالي عشرين يوما من تقديم الطلب، حتى يتلقى المتقدم ردا بقبول أو رفض طلبه.

الآلية التي تعتمد عليها الوزارة في احتساب معاش الضمان

اعتمدت وزارة الموارد البشرية السعودية على طريقة خاصة في احتساب معاش الضمان، وهي كما يلي: