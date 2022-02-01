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عمر شويل - جدة موعد فتح البوليفارد سيتي يحمل موسم الرياض وهو مستوحى من عدد من الأشياء، بما في ذلك أحداث الموسم البالغ عددها 7000 حدث واستلهمت فعاليات موسم الرياض هذه تفضيلات واهتمامات قطاعات الشعب السعودي المتنوعة؛ وذلك لمنحهم جميع الأنشطة الترفيهية التي يرغبون فيها وفيما يلي، عزيزي القارئ، سنتعرف على تاريخ افتتاح البوليفارد في المملكة العربية السعودية عام 2022، بالإضافة إلى المزيد من الحقائق.

متي موعد فتح البوليفارد سيتي في موسم الرياض 2022 / 1443

بوليفارد الرياض متاح للجمهور يوميًا من الساعة 2 ظهرًا. حتى الساعة 2 صباحًا خلال موسم الرياض الثاني، وتعد منطقة بوليفارد سيتي أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض، حيث تضاعف حجمها لتصبح أكبر بثلاث مرات في هذا الإصدار من الموسم. من حجمها السابق في إصدار 2019، أصبح لديها الآن مجموعة من الفعاليات بالإضافة إلى المطاعم وتجار التجزئة الذين يعرضون عروضهم، كل ذلك بهدف توفير تجربة لا تُنسى للسائحين خلال موسم الرياض.

متى يغلق البوليفارد؟

ستبقى منطقة البوليفارد مفتوحة للجمهور حتى يوم الجمعة 1 أبريل 2022، وستبدأ بوليفارد مدينة الرياض بتقديم الفعاليات للجمهور يوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 م، وستقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية طوال موسم الرياض.

مع توقع آلاف الزوار يوميًا. سيتمكن الآلاف من الأشخاص من مختلف الأعمار والاهتمامات من الاستمتاع بتجربة إبداعية من الأنشطة والترفيه التي لم تقدم من قبل في المملكة.

هل يستحق دخول موسم الرياض؟

نعم، يعتمد الدخول إلى فعاليات موسم الرياض العديدة على تذاكر تم شراؤها مسبقًا، والتي تم تحديد سعرها من قبل الهيئة العامة للترفيه للفعاليات المختلفة إلى مكان الفعالية، والذي سهّل شراء التذاكر للأشخاص الزائرين لموسم الرياض من جميع مناطق المملكة، مما سهل عليهم شراء التذاكر في أي مكان وفي أي وقت لفعاليات الموسم، مع مراعاة شروط وأحكام الشراء للتذاكر التي يتم توضيحها على موقع موسم الرياض لكل فعالية.

هل دخول الجادة مجاني للأطفال؟

يتم قبول الأطفال مجانًا في بوليفارد سيتي. هذا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا سيتم فرض رسوم على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا مقابل تذكرة الأطفال مقابل الدخول إلى أنشطة البوليفارد للاستمتاع الكامل بالألعاب الترفيهية المتاحة لهم، يجدر بنا أن نتذكر أن الصغار الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا لا يُسمح لهم بالدخول إلى أنشطة موسم الرياض بمفردهم. يجب أن يكون هناك طفل مرافق للإشراف عليه والتأكد من سلامته حيث يستمتع بمباريات موسم الرياض.