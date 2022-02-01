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عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط سنبقيكم على اطلاع، أعزائي متابعي الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء جمهورية العراق العربية، بنتائج امتحانات الصف الثالث متوسط ​​الجولة الثالثة 2021 التي بحث عنها الطلاب وأولياء الأمور في العراق ومواقع التواصل الاجتماعي ومتى ستظهر، وسنوافيكم أيها المتابعون الأعزاء بوقت ظهور النتائج وكيفية استخلاصها بسهولة وببساطة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وموقع النتائج لدينا؛ وهكذا، أيها المتابعون الأعزاء، تابعونا.

نتائج الثالث متوسط 2021 / 2022 الدور الثاني عبر رابط موقع نتائجنا results.mlazemna

تابعنا معكم أعزائي المتابعين على موقعكم المفضل لنطلعكم على آخر المستجدات في مراحل التعليم العراقي، كما تابعنا معكم نتائج المرحلة المتوسطة الثالثة، الجولة الثانية 2021 عندما أصبحت متوفرة، وعلي الجدول الزمني لاختبارات المستوى الثالث للمتوسط ​​الثالث عندما تصبح متاحة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن السماح للطلاب بأداء امتحانات الدور الثالث هذا العام، وهو ما لقي استحساناً كبيراً من قبل الطلاب وأولياء الأمور بعد مناشدتهم لوزارة التربية والتعليم لإعادة امتحانات الجولة الثالثة سيوفر هذا للطلاب فرصة أخرى للنجاح وتخطي العام الدراسي والانتقال إلى العام التالي.

وسنطلعكم في هذا المقال على الموعد المتوقع لظهور نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط ​​الجولة الثالثة حيث من المتوقع أن تظهر خلال الأسبوع القادم وعلي الأرجح في 23 ديسمبر 2021، عندما تستغرق العمليات الإلكترونية لتصحيح الدرجات ومراجعتها ومراقبتها ما يقرب من عشرة أيام.

نتائج الجولة الثالثة متوفرة على موقع وزارة التربية والتعليم

سنتعرف معكم أيها المتابعون الأعزاء على كيفية الحصول على النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي، حيث يتم نشر نتائج الطلاب هناك، ويمكنك استخراج نتيجتك باتباع الإجراءات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية على epedu. gov. iq.

في الحقل المزود، أدخل رمز التحقق.

ثم اضغط على نتائج الجولة الثالثة والتي ستظهر في صندوق أخبار الوزارة عند إعلانها.

انتقل إلى رابط Google Drive الخاص بالموقع الوزاري.

تحديد المحافظة العراقية التي يقيم بها الطالب ثم تحميل الملف وفك ضغطه.

ثالث متوسط ​​نتائج 2022، الجولة الثالثة،موقع نتائجنا

يمكن للطلاب أيضًا الوصول إلى نتائجهم عبر بوابة النتائج الخاصة بنا من خلال إكمال الخطوات أدناه: