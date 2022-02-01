نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب الضمان الاجتماعي رجب 1443 الموارد البشرية موعد صرف معاش الضمان خلال ساعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب الضمان الاجتماعي رجب 1443، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، حيث ينتظر عدد من مواطني المملكة موعد صرف معاش الضمان شهرياً، حيث حرصت السعودية على توفير نظام الضمان الاجتماعي لخدمة المستفيدين المنطبق عليهم شروط الاستحقاق، سواء من كبار السن أو الأرامل أو المطلقات بالإضافة للأيتام، بل امتد التطوير والتحديث على هذا النظام ليحصل المستحقين فقط على هذا المعاش، فأعلنت وزارة الموارد البشرية عن التسجيل في نظام الضمان المطور الجديد، من خلال منصة الحماية الاجتماعية مع استمرار وجود منصة الضمان القديمة للتسجيل حتي شهر مايو 2022، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوضح لكم موعد صرف راتب الضمان لشهر رجب 1443، كما نضع بين أيديكم الرابط الرسمي للتسجيل على الضمان المطور فتابعونا.

موعد صرف راتب الضمان رجب 1443

من المعتاد أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي بصف شهرية كل أول شهر هجري، وفي حالة مصادفة هذا الموعد مع إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف يوم على أن تيم الإعلان عن الموعد المقرر للصرف، ونحن اليوم بصدد التعرف على موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1443، فسوف يكون يوم الأربعاء الموافق 1 رجب 1443 الموافق 2 فبراير 2022.

رابط التسجيل في الضمان المطور

الدخول على الموقع الإلكتروني “hrsd.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على منصة الحماية الاجتماعية “sbis.hrsd.gov.sa“.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

النقر على إرسال.

موعد صرف الضمان المطور

يتم فحص الطلبات المقدمة إلكترونياً للحصول على معاش الضمان المطور خلال شهر من التقديم.

على أن يتم إصدار نتائج أهلية الضمان المطور وإرسال رسائل نصية بالنتيجة على الهاتف النقال.

كما يتم الصرف في الشهر التالي لصدور نتائج الأهلية لمن تم قبولهم، وفي حالة رفض الطلب يتم التعرف على سبب الرفض والتقديم مرة أخري، بعد تعديل سبب الرفض وتصحيح الأخطاء في البيانات.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي