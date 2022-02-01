نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الثانية رابط منصة الدعم hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المقبولين بالضمان الاجتماعي المطور 1443، ونتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الثانية دفعة شهر فبراير، من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يبحث المسجلين الجدد في الضمان لمعرفة نتائج الاستحقاق الخاصة بهم، وموعد صرف راتب الضمان الدفعة الثانية دفعة شهر فبراير.

وكما هو معروف وكما صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي على تويتر وفيس بوك، أنه سوف يتم الصرف للمسجلين الجدد في الشهر التالي لقبولهم في الضمان، وإرسال رسالة نصية لهم تفيد بقبولهم وتوافر شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بهم، لذلك يجب على من قدم للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور التأكد من صحة البيانات والمستندات المرسلة، حتى يتم قبوله ولا يتعرض للاستبعاد، وفيما يلي سوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية، وأسماء المقبولين بالضمان الاجتماعي عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية hrsd.gov.sa.

أسماء المقبولين بالضمان الاجتماعي المطور

يهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد إلى إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين، من خلال تطبيق الشروط والمعايير والضوابط الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أن نظام الضمان الجديد يعمل على توسيع دائرة المستفيدين، حيث أنه أدخل فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، واعتمد شرط أساسي وحاكم وهو الدخل الشهري المحتسب للفرد أو للأسرة، واشترط أن يقل دخل الفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب وهو 1100 لرب الأسرة و550 لكل فرد في الأسرة.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية

سوف يتم إرسال رسالة نصية على الجوال الخاص بالمستفيد والذي تم إدخاله ضمن البيانات المقدمة في طلب التسجيل. تفيد هذه الرسالة بأنه تم القبول وأصبحت من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد. وعليه فيتم تحديد المبلغ المستحق وإيداع المبلغ للمستفيد في حسابه البنكي. ويتم ذلك بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة. وبعد التأكد من تحقق شروط الاستحقاق في المستفيد الجديد.

رابط استعلام الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية