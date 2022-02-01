نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الهزيمة من اليابان 2-0 الأخضر المتصدر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم القادمة قطر 2022، أصبح من أهم الأسئلة التي يسألها عشاق الأخضر السعودي اليوم، بعد الخسارة المفاجأة أمام المنتخب الياباني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أنتهي منذ قليل على ملعب ” سايتاما” في العاصمة اليابانية طوكيو، وتتساءل عن فرص المنتخب السعودي في الحصول على أحدى المقعدين المؤهلين مباشراً إلي المونديال، دون الدخول في متاهات الملحق الأسيوي.

ما تزال السعودية هي متصدرة ترتيب المجموعة على الرغم من الخسارة اليوم، برصيد 19 نقطة جمعتها من خوض 8 مباريات، ويأتي الماتادور الياباني في المركز الثاني برصيد 18 نقطة بعد الفوز اليوم، وفي المركز الثالث المنتخب الأسترالي برصيد 14 نقطة المنتخب الأسترالي، سيخوض مباراة بعد قليل ضد المنتخب العماني، وفيما يلي الترتيب بعد خسارة السعودية اليوم ضد اليابان.

ترتيب مجموعة السعودية بعد مباراة اليابان اليوم

المركز الأول المنتخب السعودي برصيد 19 نقطة. الثاني المنتخب الياباني برصيد 18 نقطة. منتخب أستراليا برصيد 14 نقطة قبل مباراة عمان اليوم. سلطنة عمان برصيد 7 نقاط من 7 مباريات. منتخب الصين برصيد 5 نقاط. فيتنام في المركز الأخير بدون رصيد.

نتيجة مباراة السعودية واليابان

بداية قوية من المنتخب الياباني بهدف تسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب، ولكن الدفاعات السعودية أفشلت المحاولات اليابانية، ونتيجة أصابة للاعب السعودية عبد الإله المالكي يضطر المدير الفني الفرنسي في الدفع باللعب عبد الله الخيبري في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، وفي الدقيقة 32 من نفس الشوط ينجح نجم ليفربول مينامينو في إحراز الهدف الأول لليابان، ثم من شوطه صاروخية في الدقيقة 50 من زمن المباراة من اللاعب جونيا إيتو، يضيف الهدف الثاني لليابان.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

لا تزال السعودية محتفظة بكامل فرصها في الصعود المباشر للنهائيات، على الرغم من الخسارة اليوم من اليابان فهي سوف تظل على قمة الترتيب، في حال أن حققت استراليا الفوز اليوم على سلطنة عمان، ستصل للنقطة أل 17 وتظل في المركز الثالث المنتخب السعودي سوف يخوض مواجهتين قادمتين يحتاج للفوز في مباراة فقط ،لضمان التأهل رسمياً للمونديال والمباراتين ضد كلاً من الصين وأستراليا على الترتيب.