بموافقة فورية 100000 بلا كفيل وبلا تحويل للراتب وبالتقسيط على 60 شهر

بموافقة فورية يتم الحصول الآن على تمويل شخصي سريع وأيضاً بالتقسيط الميسر على 60 حيث يتمكن المواطن السعودي طلب التمويل الشخصي من الحصول على مبلغ تمويلي ربما يصل قيمة إلى 100 ألف ريال سعودي اونلاين كما أن به العديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتستعرضها لكم عزيزي القارئ من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني.

بموافقة فورية 100000 بلا كفيل وبلا تحويل لدى التيسير

أتاحت شركة التيسير للتمويل قرض شخصي فوري اونلاين وأيضاً بدون كفيل أو ضامن كما أن التمويل الشخصي لدى شركة التيسير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ويتميز أيضاً بالآتي

يمتاز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يمتاز القرض الشخصي لدى شركة التيسير بأن المتقدم يطلب التمويل بلا كفيل.

كما يمتاز أيضاً تمويل شركة التيسير بأن العميل لا يحتاج إلى تحويل الراتب لدى شركة التيسير.

يتمكن المتقدم أيضاً من تقسيط سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة تصل إلى 60 شهر.

كما أن القرض الشخصي من شركة التيسير متاح اونلاين من خلال الموقع الإلكتروني لشركة التيسير.

يحصل كذلك العميل المتقدم على الموافقة السريعة وأيضاً الإيداع خلال 24 ساعة.

القرض الشخصي من شركة التيسير يوفر أيضاً التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

القرض الشخصي السريع من شركة التيسير متاح اونلاين وأيضاً دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن ولكن هناك بعض الأوراق المطلوبة عند طلب التمويل وهي

الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول غير منتهية الصلاحية.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

كما لابد أيضاً من تقديم العنوان الوطني.

أيضاً تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهري للمتقدم.

التأمينات الإجتماعية.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

تمويل شركة التيسير بالمملكة العربية السعودية متاح بمزايا تناسب العملاء ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة التيسير ولابد من توافرها وهي