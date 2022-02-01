نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام أهلية حساب المواطن برقم الهوية وموعد صرف الدفعة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام أهلية حساب المواطن برقم الهوية الدفعة الجديدة؛ حيث خصصت وزارة الموارد البشرية رابط حساب المواطن من أجل التسجيل في حساب المواطن، والاستِعلام عن حالة الأهلية الدفعة الجديدة، وترجع أهمية هذه الخدمة في التعرف على أهلية المستفيد؛ لأنه في حالة الأهلية يستطيع المستفيد صرف دعم حساب المواطن في المواعيد المحددة، أما في حالة غير الأهلية فسيظهر للمستعلم سبب عدم الأهلية، لذلك فعليه التعرف على السبب وتحديث البيانات وتقديم اعتراض حساب المواطن.

استعلام أهلية حساب المواطن برقم الهوية

ينبغي على كافة المستفيدين من دعم حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن، واستعلام أهلية حساب المواطن برقم الهوية؛ وذلك للإطلاع على حالة الأهلية، والتأكد من أهلية المستفيد لصرف الدفعة الجديدة، ومنذ أن أعلن برنامج حساب المواطن عن نتائج الأهلية الدفعة 44 شهر يوليو يجب زيارة البوابة الإلكترونية، وإتباع الخطوات التالية:

زيارة البوابة الإلكترونية حساب المواطن. التسجيل في حساب المواطن باسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على تبويب حسابي. الانتقال إلى قائمة دراسة الأهلية. القيام بتسجيل رقم الهوية، ثم النقر على استعلام.

عندها ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالأهلية لصرف الدفعة 44 من حساب المواطن، وفي حالة عدم الأهلية سيجد المستفيد السبب.

تسجيل الدخول حساب المواطن

أتاحت وزارة الموارد البشرية لكافة المستفيدين من دعم حساب المواطن رابط التسجيل في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي حساب المواطن. القيام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. العمل على تسجيل رمز التحقق البشري. النقر على أيقونة دخول.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

تعد عملية تحديث حساب المواطن من أهم الخطوات التي تضمن للمستفيد الاستمرارية في صرف دعم حساب المواطن بشكل شهري، ذلك الدعم الذي يختلف من مستفيد لآخر؛ وفقًا لعدد أفراد الأسرة، وقيمة الدخل الشهري، لذلك كان لزامًا على كافة المستفيدين تحديث حساب المواطن بشكل مستمر، واستعلام أهلية حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

دخول حساب المواطن. كتابة بيانات الحساب الشخصي للمستفيد. إدخال رمز التحقق المرئي. النقر على تسجيل دخول. النقر على خيار تعبئة أو استكمال الطلب من القائمة الرئيسية. العمل على تسجيل كافة البيانات المطلوبة. النقر على أيقونة استكمال ومن ثم تسجيل باقي المعلومات. العمل على رفع المرفقات. النقر على خيار حفظ البيانات.

شروط أهلية حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الأهلية لصرف الدعم المستحق من حساب المواطن، وكانت كالتالي:

ينبغي أن يكون المواطن أو المواطنة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

يشترط ألا يكون المواطن سجين، أو موجود داخل دور الإيواء الحكومية.

يجب أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع لصرف دعم حساب المواطن.

يشترط أن تكون البيانات مسجلة بدقة في البرنامج كما وردت بالوثائق الرسمية.

رقم حساب المواطن

خصص برنامج حساب المواطن قنوات للتواصل مع المستفيدين، وتقديم الأسئلة والاستفسارات، والعمل على تقديم حلول للمشكلات، وكذلك استعلام أهلية حساب المواطن، وهذه القنوات كالتالي:

خدمة صوتك مسموع.

خدمة المستفيدين على مدار الساعة فيما عدل يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة حتى الساعة العاشرة مساءً,

مركز الاتصال 19912 من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءً.

البوابة الإلكترونية CA.GOV.SA.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن

يتزايد البحث من المواطنين السعودين حول موعد فتح التسجيل في حساب المواطن، وقد رد برنامج حساب المواطن برسالة على حسابه الشخصي على تويتر “أحد مواقع التواصل الاجتماعي” أن التسجيل في حساب المواطن معلق حاليًا؛ وذلك يرجع لضوابط حساب المواطن، وسوف يتم الإعلان عن موعد التسجيل في حساب المواطن عند فتحه بشكل رسمي، وأنه يتم مراجعة ضوابط حساب المواطن بشكل مستمر.

التحقق من أهلية حساب المواطن

أشار برنامج حساب المواطن إلى طريقة التحقق واستعلام الأهلية بكل سهولة من خلال تسجيل دخول البوابة الإلكترونية، وذلك بالخطوات التالية:

تسجيل دخول حسابي عبر البوابة الإلكترونية. الانتقال إلى تبويب دراسة الأهلية الذي يمكنك من الإطلاع على حالة الأهلية لك وللتابعين وعدد المؤهلين وتاريخ دراسة الأهلية. النقر على تفاصيل أهلية التابعين في حالة الاستعلام عن أهليتهم. النقر على اعتراضات الأهلية السابقة للإطلاع على حالة الأهلية للسابقين.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة استعلام أهلية حساب المواطن برقم الهوية الدفعة الجديدة، فضلًا عن التسجيل في حساب المواطن، وطريقة تحديث البيانات.