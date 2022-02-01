شروط التمويل الشخصي الجديد من متاجر للمنتجات التمويلية

تقوم شركة متاجر للتمويل بتقديم منتج التمويل الشخصي ، والتي تعتبر من الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية والمتخصصة في مجال التمويل الشخصي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تطوير خدماتها لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين داخل المملكة. تتمتع الشركة بالعديد من المزايا منها تقديم كفيل أو عدم وجود ضامن ، وفي المقابل يجب على الفرد استكمال عدد من الشروط من أجل الحصول على تمويل شخصي من شركة متاجر.

ما هو التمويل الشخصي الجديد من متاجر

كما تم توفير مجموعة من الصناديق للعديد من شرائح ومقيمين المجتمع السعودي منها التمويل للأفراد من خلال المرابحة والتي تتميز ببيع البضائع التي يضاف ثمن شرائها إلى ربح معروف مضافاً إليه نسبة معينة من السعر كما هو معروف البيع والربح المعروف ، ويتكون من ثلاث ركائز ، طرفا العقد ، البائع والمشتري ، والصيغة ، والعرض والقبول ، والعقد ، والسلعة.

كيف اقدم طلب لشركة متاجر للحصول على المنتج

أولا علينا تسجيل الدخول إلى متاجر البوابة الالكترونية

بعد ذلك ، ستظهر مجموعة من الحقول تسأل عن الاسم ورقم الهاتف ، ندخل

في المربع الثالث نكتب البريد الإلكتروني وفي المربع الرابع نقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية

نملأ الخانة الخامسة بمبلغ التمويل الذي نريد الحصول عليه

ثم نضع الراتب الشهري

بعد ذلك ، قم بعمل التزام مالي شهري

نختار أصحاب العمل ، نختار المدن

ثم انتقل إلى نوع الالتزام سواء كان عقاريًا أو شخصيًا

اختر أقرب فرع لك

نحدد وقت الاتصال المناسب

بعد ذلك ، نوافق على الشروط والأحكام ونضغط على إرسال الطلب.

معايير الحصول على تمويل متاجر الرسمية بدون ضامن