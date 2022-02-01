نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 4000 ريال وأبسط شروط تمويل شخصي بدون كفيل أو تحويل راتب بأقل قسط لمدة 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل شخصي بدون كفيل أو تحويل راتب من شركة النايفات وهي إحدى الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي مشتركة في سمة تخضع جميع منتجات القروض لديها لهيئة الرقابة الشرعية ولـ أحكام الشريعة الإسلامية، تقدم النايفات عدة مزايا منها المبالغ المالية تصل حتى 300 ألف ريال سعودي وتبدأ من 10 آلاف ريال، على ان يكون التقديم على طلب تمويل بدون تحويل راتب أو كفيل حتى 100 ألف ريال سعودي، بفترات سداد مرنة تصل حتى خمس سنوات ميسرة السداد بأقساط تتناسب من الدخل الشهري للعميل، متاح بشروط موحدة للرجال والنساء والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

شروط تمويل شخصي بدون كفيل أو تحويل راتب شركة النايفات

اشترطت شركة النايفات بعض الضوابط لطلب تمويل بدون كفيل أو تحويل راتب يشمل الرجال والنساء والمتقاعدين:-

لابد أن يكون العميل موظف/فة في أي جهة عمل معتمدة لدى الشركة (خاص أو حكومي).

القرض الميسر متاح فقط للسعوديين الجنسية.

أن لا يقل العمر عن 20 سنة و60 سنة وقت سداد آخر قسط في القرض.

يشترط وجود سجل ائتماني جيد.

مطلوب أن لا تقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر.

كيفية طلب تمويل شخصي شركة النايفات

استيفاء الشروط المذكورة أعلى وتعبئة نموذج الطلب للقرض بدون ضامن أو تحويل راتب عبر الدخول على رابط شركة النايفات إلكترونياً.

تعبئة البيانات ورفع المستندات المطلوبة/

تعبئة نموذج إقرار وإفصاح عن الالتزامات الشخصية للعميل. عنوان السكن الحالي. بطاقة الهوية الوطنية (يجب أن تكون سارية المفعول). تعريف بتفاصيل الراتب مختوم من جهة العمل. كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر (مختوم) + رقم حساب الآيبان. في حالة إن زادت المبالغ عن 200 ألف ريال يجب تعبئة إقرار صحي. بطاقة عمل أو المسمى الوظيفي بالنسبة للرتب العسكرية.

طرق سداد قرض شركة النايفات

يتم من خلال إيداع أو تحويل لحساب الشركة أو عبر خدمة سداد لأجهزة الصراف الآلي أو عبر فروع الشركة الموجودة في مناطق المملكة العربية السعودي، أو أمر مستديم أو عمل تفويض حسم مباشر، يمكنك اختيار طريقة السداد التي تناسبك علماً بأن أقصى فترة للسداد تصل إلى حتى 60 شهر بأقساط ميسرة.