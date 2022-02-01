نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم المادي لمستفيدي حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن أكد في الفترة الأخيرة عن العديد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل المستفيد من برنامج حساب المواطن، وهذا لكي يتم تعليق التسجيل للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق المادي الشهري، حيث أن يكون هذا للأفراد المستقلين، لكي يتم إضافة جميع المستندات المطلوبة للاستقلالية، لكي يتم استمرار الحصول على الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، حساب المواطن أعلن عن ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة لدى المستفيدين لبيانات الحسابات البنكية، ورقم الآيبان الخاص بالمستفيد، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين لكي لا يتأثر وصول الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين.

ضوابط حساب المواطن للمستفيدين :

حساب المواطن أوضح لمستفيدي في الفترة الأخيرة عن العديد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، وهذا كي يتم تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، وهذا للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق المادي المخصص، حيث أن هذا يتضمن جميع التعديلات اللازمة التي يتم تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين، وهذا لكي يتم يتم الحصول على الدعم المادي الشهري من قبل حساب المواطن وهذا بعد تاريخ صرف الدعم المادي.

المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الدعم :

يجب على المستفيد أن يكون قد بلغ من السن 18 عاماً فأكثر. يجب تقديم عقد إيجار موحد من منصة إيجار. تقديم صك ملكية السكن. مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن :

حساب المواطن أوضح علي أن يتم صرف الدعم للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولذلك سوف يتم تقديمه أو تأخيره يوم إذا وافق عطلة رسمية لجميع الموظفين داخل المملكة، ولذلك وينتظر المستفيدين من حساب المواطن للدعم المادي الشهري، ولذلك قد يكون الصرف ابتداءً من يوم الخميس الموافق 10 فبراير الجاري 2022م.

وقد تجد الإشارة إلى أن نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي الشهري قد بلغت قيمتها حوالي 92% أما بالنسبة لارباب الأسر السعودية المستحقة فقد بلغت نسبتهم المئوية حوالي 8% حيث أن بلغ نسبة. الإناث المستقلات 44% ويكون النسبة المئوية للذكور المستقلين 56% موضحاً أن 84% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، وأضاف إلى ذلك أن 16% من الاستحقاق الجزئي والأدنى.