منصة مدرستي رابط التسجيل واخبار العودة الي المدارس وكيفية التسجيل 2022

اليوم نتحدث مع جميع متابعينا الكرام عن منصة مدرستى . فالجميع من أولياء الأمور يزيدون البحث من خلال محرك البحث جوجل عن ماهو جديد لابنائهم من خلال التعليم و متابعة الدراسة عن بعد سواء كانت للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة . حيث اطلقت المملكة العربية السعودية منصة مدرستى والتي اعتمدت بشكل كبير علي تقنية التعليم عن بعد بأضافة اطار يحتوي بداخلة المعلم وكذلك كافة الطلاب بشكل تكنولوجي مختلف من خلال وجوده داخل المنزل وكذلك في المدرسة الخاصة بالطلاب . بحيث لم تمنع الوزارة التعليم داخل المدارس وقد اكدت ذلك وزراة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن اتاحة التعليم بكافة الطرق عن طريق الدراسة داخل المدرسة وكذلك متابعتها عن طريق الانترنت من خلال منصة مدرستي ، ووزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية طبقت هذا النظام منذ حوالى عامين ووضحت لجميع الطلبة والطالبات أن التعليم بالسعودية يكون فيه الدراسة عن بعد عن طريق منصة مدرستى ، وقد جاء هذا جراء انتشار فيروس كورونا والتي قد عمت له الحكومة السعودية نظاما شديدا في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ، من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض على كافة متابعينا الكرام المزايا الخاصة بمنصة مدرستى التعليمية .

تعرف على المزايا الخاصة بمنصة مدرستى التعليمية

اولا : تعتبر منصة مدرستى التعليمية عامل اساسى من خلالها يتم التواصل بين الطالب والمعلم .

ثانيا :تعتبر منصة مدرستى من أهم المنصات داخل المملكة العربية السعودية وايضا من احدث طرق التكنولوجيا الحديثة .

ثالثا : من خلال منصة مدرستى التعليمية تستطيع أن تتابع جميع المنهج الخاص بك ابتداء من رياض الاطفال المراحل الابتدائي والمتوسط وايضا التعليم الثانوى .

رابعا : يتم التفاعل بين الطالب والمعلم الكترونيا عن طريق منصة مدرستى التعليمية .

خامسا : جميع الطلبة والطالبات يمكنهم الاحتفاظ بجميع الدروس التى تتم بشكل الكترونى لكى يتم استرجاعها فى اى وقت يحتاجونه فية ، ويتم الاحتفاظ به على شكل فيديوهات .

سادسا : تقوم منصة مدرستى التعليمية بعمل اختبارات للطلبة لكى يتم معرفة مستوى الطلاب التعليمي يتمكن المعلم من تحسين مستوى الطالب .

سابعا : يتيح لولي الأمر التسجيل في منصة مدرستى التعليمية لكى يتابع مستوى أولاده.

كيفية تسجيل الدخول لمنصة مدرستى التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل الدخول فى منصة مدرستى وذلك باتباع الخطوات الاتية :