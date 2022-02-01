نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي رابط التسجيل واخبار العودة الي المدارس وكيفية التسجيل 2022 في المقال التالي
اليوم نتحدث مع جميع متابعينا الكرام عن منصة مدرستى . فالجميع من أولياء الأمور يزيدون البحث من خلال محرك البحث جوجل عن ماهو جديد لابنائهم من خلال التعليم و متابعة الدراسة عن بعد سواء كانت للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة . حيث اطلقت المملكة العربية السعودية منصة مدرستى والتي اعتمدت بشكل كبير علي تقنية التعليم عن بعد بأضافة اطار يحتوي بداخلة المعلم وكذلك كافة الطلاب بشكل تكنولوجي مختلف من خلال وجوده داخل المنزل وكذلك في المدرسة الخاصة بالطلاب . بحيث لم تمنع الوزارة التعليم داخل المدارس وقد اكدت ذلك وزراة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن اتاحة التعليم بكافة الطرق عن طريق الدراسة داخل المدرسة وكذلك متابعتها عن طريق الانترنت من خلال منصة مدرستي ، ووزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية طبقت هذا النظام منذ حوالى عامين ووضحت لجميع الطلبة والطالبات أن التعليم بالسعودية يكون فيه الدراسة عن بعد عن طريق منصة مدرستى ، وقد جاء هذا جراء انتشار فيروس كورونا والتي قد عمت له الحكومة السعودية نظاما شديدا في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد ، من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض على كافة متابعينا الكرام المزايا الخاصة بمنصة مدرستى التعليمية .
تعرف على المزايا الخاصة بمنصة مدرستى التعليمية
- اولا : تعتبر منصة مدرستى التعليمية عامل اساسى من خلالها يتم التواصل بين الطالب والمعلم .
- ثانيا :تعتبر منصة مدرستى من أهم المنصات داخل المملكة العربية السعودية وايضا من احدث طرق التكنولوجيا الحديثة .
- ثالثا : من خلال منصة مدرستى التعليمية تستطيع أن تتابع جميع المنهج الخاص بك ابتداء من رياض الاطفال المراحل الابتدائي والمتوسط وايضا التعليم الثانوى .
- رابعا : يتم التفاعل بين الطالب والمعلم الكترونيا عن طريق منصة مدرستى التعليمية .
- خامسا : جميع الطلبة والطالبات يمكنهم الاحتفاظ بجميع الدروس التى تتم بشكل الكترونى لكى يتم استرجاعها فى اى وقت يحتاجونه فية ، ويتم الاحتفاظ به على شكل فيديوهات .
- سادسا : تقوم منصة مدرستى التعليمية بعمل اختبارات للطلبة لكى يتم معرفة مستوى الطلاب التعليمي يتمكن المعلم من تحسين مستوى الطالب .
- سابعا : يتيح لولي الأمر التسجيل في منصة مدرستى التعليمية لكى يتابع مستوى أولاده.
كيفية تسجيل الدخول لمنصة مدرستى التعليمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل الدخول فى منصة مدرستى وذلك باتباع الخطوات الاتية :
- اولا : عليك الدخول على الرابط الخاص بمنصة مدرستى التعليمية .
- ثانيا : يقوم الطالب باختيار العودة الى مدارس .
- ثالثا : يمكنك تسجيل الدخول عن طريق الصفحة الرسمية لمنصة مدرستى .
- رابعا : بعد القيام بتسجيل الدخول ، عليك ادخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بك مثل كتابة الاسم رباعي . كذلك إدخال رقم الهوية الخاص بولي الأمر ، رقم الاقامة ، رقم الهاتف المحمول الخاص بك .
- خامسا : عليك إدخال رمز سرى قوى ، ويتم ارسال رسالة الى هاتفك لتأكيد المز التى قمت بإدخاله .
- سادسا : ثم عليك القيام بالضغط على تحقق .
- سابعا : قم بإدخال رمز التحقق الذى ظهر .
- ثامنا : يتم اظهار اسم الطالب وايضا جميع أسماء الطلاب المسجلين منصة مدرستى التعليمية .
- تاسعا : على الطالب متابعة جميع الدروس عبر منصة مدرستى متابعة جيدة .
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